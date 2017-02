« ... for fremragende innsats for norsk folkemusikk»

- Éin runde til! Knut Hamre oppmodar MasterClass-studenten til ein siste gjennomgang for dagen. Framleis synest han det er skjerpande å ha elevar.

fakta | St. Olavs Orden Den Kongelege Norske St. Olavs Orden vert delt ut som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten». Ordenen er delt inn i tre grader, med Stormeister øvst, Kommandør (Kommandør med stjerne og Kommandør), og dernest Ridder (delt inn i Ridder av 1. klasse, og Ridder). Ordenen vart innstifta av Kong Oscar I i 1847. Kongen er Stormeister for ordenen. Eit ordensråd med seks medlemer gjev råd til kongen om tildeling. Spelemannen Knut Hamre frå Granvin vert 3. mars heidra og utnemnd til Kommandør av St. Olavs Orden. Han får utmerkinga for sin «fremragende innsats for norsk folkemusikk».

Meisterspelemann Knut Hamre fullfører økta med svenske Stina Brandin. Det er for slik type innsats han no vert heidra med tittelen kommandør av St. Olavs Orden.

Brandin kjenner seg svært privilegert som får undervisning med spelemannen frå Granvin, ein-til-ein. Det er så fint at han høyrer alt, og ho kan spørja om alt ho ynskjer svar på.

- Ei veldig ære å få spela med han, smiler ho.

Ho veit ikkje om æra som skal tilfalla Knut Hamre om ikkje lenge. Han sjølv er sjokkert, rørt og glad for utmerkinga han skal få. Men han er ikkje typen som traktar etter blest om eigen person.

- Eg er glad for å få takk, så klart.

Håpet er at kongeleg heider kan vera med å setja lyset på spelemannen generelt, og gje det ein lokal kvalitet. Det kan lyfta opp sjølve musikken og tradisjonen, og heile kulturen rundt det.

Musikken må pleiast. - I Granvin har hardingfela status, men dette kan verka som ei understreking både for politikarar og byråkratar. Hardingfelemusikken har vore her alltid, som ei sjølvfylgje. Men ingen ting er sjølvskrive. Det må pleiast og arbeidast med og førast vidare.

KAPPLEIKAREN: I 1978 vann Knut Hamre landskappleiken på Fagernes.

Når Knut Hamre etter så mange år held fram med å formidla slåttematerialet til nye spelemenn og -kvinner, så er det med vilje at han gjer det på same måte som han sjølv lærde dei. Og det er ikkje nødvendigvis slik han sjølv spelar slåttane, når han framfører dei.

- Med så mange elevar som eg har hatt, har eg ikkje noko ynske om å marknadsføra akkurat min spelestil. Men noko av det eg har funne ut sjølv, kan vera verd å servera. Så får dei avgjera sjølve. Når eleven har lært slåtten og kan han godt, inviterer eg dei til å gjera som dei sjølve vil, presiserer han.

Slåttane frå Granvin har vorte spela og pleia i mange generasjonar, og har fått eit særpreg, peikar han på.

- Slåttane i seg sjølve avgjer kva du kan gjera med dei, ut frå kva som harmonerer med det opphavlege. Det finst både uskrivne og skrivne reglar mellom spelemennene om kva som er godteke.

- Kva då om nokon vel ei kraftig modernisering, er ikkje det lov?

- Det vert noko heilt anna. Då er me inne i eit heilt anna fag. Og eg synest det er flott at det vert gjort, for det fortel at musikken er levande. Det er ein fantastisk styrke i norsk folkemusikk, som har vorte utsett for stort påtrykk frå ulike hald. Musikken overlever som berre det! Det genuine lever i beste velgåande - sjå berre på elevane som kjem her. Dei søkjer heilt til botnen. Dei spør så eg vert svar skuldig, men slik lærer eg òg noko!

Elevane i miljøet. Det er femte året Knut Hamre tek mot elevar gjennom MasterClass Hardanger. Han har undervist dei i bygdatunet tidlegare, men har etter kvart flytta seg til Kulturbanken i Granvin.

- Å ha elevane her i Granvin er positivt. Dei vil sjå kvar spelemennene budde, sjå naturen dei levde i. Dei møter nestoren, Ingeleiv Kjerland Kvammen. Musikken er knytt til folk og stad, det er nokre rare mekanismar der, meiner Knut.

Sjølv har han teke hardingfelemusikken langt ut i verda, til publikum som aldri har sett sin fot på Vestlandet.

- Der ingen veit noko om historie eller stad, vert dette ei rein musikkoppleving, utan nokon føringar. Det er òg ei flott oppleving! Men me har og eit ansvar for kulturen og tradisjonen, legg han til.

Så kan det diskuterast om ein lyttar med hjarta eller med hjernen. Det har sin store verdi å oppleva biletkunst også utan å analysera, synest Knut. For ein lyttar kan det på same måte vera godt berre å opna opp for musikken.

Granvinsslåttane held mål. - Somme spør oss om det er musikk eller kulturhistorie, det me driv med. Dei aller fleste av oss vil nok svara musikk. Det er granvinsslåttane eg spelar rundt om på kloden. Og dei held i massevis!

Slåttematerialet i Granvin er ein stor skatt, og Knut Hamre er no i gang med å sikra musikken for ettertida. 81 granvinsslåttar er spela inn, og arbeidet er ikkje ferdig før dei siste av i alt 95 slåttar er på plass i mai, opplyser Knut. Utgjevinga er venta ein gong neste år.

Sjølv er Knut nyfiken på dei nærliggjande uttrykksformene både i form av litteratur og biletkunst. Han har samarbeidd med folk frå ulike sjangrar. Somme av dei ser på seg som spelemenn som brukar ord.

- Og der orda sluttar, byrjar musikken, sa Olav H. Hauge.

Knut Hamre kjenner Hauge sitt liv og dikting svært godt. Diktaren frå nabokommunen var både inspirerande og fasinerande.

- Han var så god til å setja ting inn i ein større samanheng. Han visste så mykje, alt om lokalhistoria og om verdshistoria. Han gav rådet: bruk det lokale du har, det held i massevis. Det lokale er det globale. Difor spelar eg slåttane eg har rundt meg.

Eit ingenting?. I 2014 kom boka «Å vera ingenting» ut, med Benedicte Maurseth som forfattar. Her fortel Knut kvifor han ser på seg sjølv som eit ingenting. I staden legg han vekt på at kunsten er så mykje større enn han sjølv. Det gjev tryggleik og meining å sjå seg sjølv som ein del av ein større samanheng, seier han der.

- Ingenting - det er vanskeleg å få det til å rima no når du får slik heider?!

- Alle må finna ein god måte å koma gjennom kvardagen på. Dette kan vera eit tips i denne tida, med slik enorm personfokusering, smiler spelemannen lunt.

- Og «ingenting», det gjeld slett ikkje faget mitt, men altså eit ynske om å tona ned personen.

Spelemannen Knut Hamre er vorte ein etterspurd pedagog på sitt fagområde. Nyleg var han til Helsinki og Sibelius-akademiet der. Noko opplæringsgreier, ifylgje han sjølv.

I teneste for musikken. - Elevane er alle forskjellige. Eg gjev dei menyar som eg trur passar for den enkelte. Men så tyt eg litt om at det er me som er i teneste for musikken, og ikkje omvendt. Dei får ta det som dei vil. Å ha elevar er skjerpande. Ein må tenkja gjennom det at dei kjem frå ulike miljø og med ulike tilnærmingar.

Også innan målarkunsten er det vanleg med opplæring på denne måten, direkte mellom lærar og elev. Skulle det vera så vanskeleg at lærar og elev ikkje finn noko felles, så er det like greitt å visa til andre læremeistrar.

- Eg har gjeve det rådet eg òg. Kanskje stoppar det opp litt, etter mange års samarbeid. Eleven kan ha bruk for andre synspunkt. Men elles står eg veldig fritt når det gjeld pedagogikk. Her skal ein ikkje opp til nokon eksamen.

Sjølv dei som har formell høgare utdanning innan folkemusikk, vil gjerne ha timar saman med Knut. Å kunna formidla noko ein til ein, er noko som gjer alle godt, meiner han. Å ha augo og øyre opne for andre sine gode idear og metodar, er også ein del av arbeidsmåten hans.

- Det grunnleggjande er at det er ein kjemi som stemmer over eins. Elevane har ei forventning til meg, og eg prøver å yta i forhold til det.