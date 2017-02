- Å gjenta suksessen frå femmila i Kollen er draumen

Sjur Røthe er klar for verdsmeisterskapen i Lahti. No skal han eta, sova og trena.

Etter ein sterk 30 km duatlon på Lygna, vart vossingen presentert som ein av 12 herreløparar som skal representera Noreg i VM i Lahti. Sjur låg i tet nesten heile løpet, men etter ifylgje Martin Johnsrud Sundby å ha «gjort hovudjobben», vart han stukken frå i spurten og enda på ein sur 4. plass. Likevel er vossingen nøgd etter løpet. Og med uttaket.

- Gratulerer. Du var sikker på å verta teken ut?

- Eg hadde vel håpa det, ja, med den formstiginga eg har hatt no. Eg trur ikkje 30-kilometeren laurdag var avgjerande for min del, men den gjorde neppe skade.

Få lovnader

- Kva distansar ynskjer du deg helst i VM?

- Duatlon (30 km med skibyte) og femmila. Fordi det er desse distansane eg har hevda meg best i før. Sprint er nok ikkje aktuelt. Men me har enno ikkje vorte tekne ut til distansar. Alt eg har fått lovnad om, er at eg skal få gå skirenn, ler han.

- Er det håp om å gjenta Holmenkollen 2015, då du vann femmila?

- Hehe, ja det er jo den store draumen, det. Det hadde vore verkeleg stort. Men det er eit stykke fram dit. Ikkje umogleg, men ...

- Er du i ditt livs form?

- Det er veldig vanskeleg å måla opp mot kva eg har vore i før. Men eg er i veldig god form no.

Slag i slag

- Korleis er oppkøyringa til VM?

- No går det slag i slag. Me skal på VM-samling på Sjusjøen éi veke. Så er det verdscup i Estland neste helg. Elles er det berre å trena bra og lada batteria.

- Korleis ladar du batteria?

- Fylla på kontoen: trena, eta, sova. Ikkje meir avansert enn det. Når eg skal gå lange løp, er det karbohydrat som gjeld, og då vert det mykje pasta. Drikka mykje. Det høyrest litt einsformig ut, men det er ikkje så gale. På Sjusjøen får me eigen kokk, så då er det håp om noko ekstra.

- Sjur gjorde hovudjobben

Sjur Røthe gjekk inn til ein 4. plass på laurdagens 30 kilometer under NM på Lygna, og ligg dermed godt an til å verta ein del av VM-laget.

Han prega løpet frå starten av, der han sette opp farten i klassisk og sytte for stor strekk i feltet. Røthe var lenge ein del av ei gruppe saman med Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug. Sundby låg bak i feltet og heldt enkelt fylgje, men stakk dei siste kilometrane og kapra sigeren, på tida 01.12.56.

Til VG skryter Johnsrud Sundby av Sjur.

- Det var ei kjempegruppe der Sjur gjorde hovudjobben. Totalt sett meiner eg det er me fire som skal gå duatlon i VM, sa vinnaren til VG.

Vebjørn Turtveit frå Voss gjekk òg same løpet, og kom på ein 43. plass, fem og eit halvt minutt bak vinnaren.

Etter VM-uttaket gjorde Røthe nok ein imponerande innsats på herrestafetten sundag.