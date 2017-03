- Det er for seint når den store tragedien er eit faktum

- Rasa kjem oftare og oftare, me må tenkja no. Sivil ulydnad er neste trekk, er meldinga frå aksjonist Laila Himle.

Dette skriv aksjonist Laila Himle på facebooksida si, samstundes som annonserer skjerpa kamp for rask gjennomføring av K5 mellom Arna og Voss. Facebookaksjonen «Ny E16 umiddelbart» har frå før meir enn 42.000 medlemer.

PÅ RASSTADEN: Ei rekkje sentrale aktørar på synfaring ved Hyvingstunellen etter det store raset i fjor vår. Ordførarane Hans-Erik Ringkjøb (t.v.) og Eirik Haga, Laila Himle, Sveinung Riber, Ketil Solvik-Olsen og Erna Solberg. Foto: Karl Ystanes

Aksjonistar til Oslo

- No blir det bråk, det kan eg lova. Me vurderer òg å ta i bruk sivil ulydnad i kampen som no ventar, seier Himle i ein kommentar til Hordaland.

- Kva type sivil ulydnad?

- Her vil ulike aksjonsformer verta vurderte, ingen ting er så langt bestemt. Men det lyt skje raskt, medan det enno er håp om at politikarane kan snu. Og heilt sikkert før påske! Og det vil verta aksjonar både i Oslo, i Arna og andre stader det er naturleg å aksjonera, seier Himle.

Aksjonsleiaren etterlyser likevel eit sterkare engasjement i kampen både frå vossingar, næringsdrivande og elles andre som er avhengige av vegen.

Sinna og engasjerte

Heilt konkret ber Laila Himle no alle som har videoopptak eller personlege historier frå ulukker eller episodar på E16 om å ta kontakt.

- Målet er å få laga ein videosnutt som skal forklara kor dramatisk situasjonen faktisk er, og understreka kvifor her trengst handling no.

Himle opplyser at fleire hundre personar har teke kontakt med henne sidan ho starta denne nye fasen av E16-aksjonen.

- Somme ringjer, andre skriv. Både sinnet og engasjementet er stort, forsikrar ho.

- Og alle saman føler me oss lurte. Me trudde at saka var vunnen, og at arbeidet med å gjennomføra K5 skulle starta i 2021. Difor har me lent oss tilbake og samstundes tapt eit heilt år, der me i staden burde halde trykket oppe og saka varm.

- Stemmer for K5

Laila Himle opplever det som skjedde på Arna stasjon sist tysdag, då K5-biten av Nasjonal transportplan vart presentert, som eit direkte svik.

- Me trudde på politikarane, og trudde at regjeringa ville henta fram pengane som trongst for å setja arbeidet i gang raskast mogleg. No er byggjestart utsett til 2024, og fullføringa høgst uviss. Fullstendig uakseptabelt, seier Himle, som meiner saka si nye utvikling bør få konsekvensar for korleis folk røystar ved stortingsvalet til hausten.

- Eg er lei lyging. Difor er det òg heilt klart at parti som ikkje klart prioriterer ny veg og bane mellom Arna og Voss ikkje får mi stemme. Og slik håpar eg at retteleg mange vil tenkja. Til hausten stemmer me for K5!

- Ikkje partipolitisk

- Og sidan eg aldri har engasjert meg partipolitisk, kan ingen skulda meg for å driva partipolitikk i denne samanhengen heller. Her dreiar det seg tvert imot om ei sak som er så viktig at alt anna vert underordna. Det vert K5 som får stemma mi til hausten, uråd i dag å seia kva parti det vert.

Laila Himle stiller seg også undrande til at politikarar både nasjonalt og her i Hordaland kan prioritera ferjefrie samband og reduserte køar framfor det som går direkte på liv og helse. - Heilt uhøyrt, synest ho.

Bakgrunnen for sitt eige sterke engasjement forklarer ho ved at eigne born og barneborn har vore i livsfarlege situasjonar på køyreturar langs E16. Sjølv har ho vore i fleire nesten-ulukker, både med bil og motorsykkel. Seinast sist helg var ho bil nummer to fram til staden der det gjekk eit større isras over E16 ved Bulken. - Alt saman ei understreking av at me lyt ha handling no. Alternativet er at me får ei stor, stygg ulukke fyrst!