- Eg trivst på dritføre

Olve Ure gjekk heilt til topps i sprinten på Viljarrennet.

Laurdag gjekk Viljarrennet av stabelen i Voss ski- og tursenter, der 182 utøvarar gjekk sprint fristil.

Det var fire plussgrader oppe i Skutlesåsen då rennet starta, i tillegg til at dei siste dagane med regn hadde gjort sitt med løypene. Dermed fekk utøvarane, som var frå åtte år og heilt opp til senioralder, eit noko utfordrande føre å bryna seg på.

GAV ALT: Utøvarane kollapsa i målområdet etter sprinten.

- Eg mista nesten kontrollen

Ei av dei som verkeleg briljerte i løypa, var Emma Skjoldli frå Bulken IL. Ho gjekk inn til fyrsteplass i klasse kvinner 18 år, og gleda over å vinna på eit slikt føre var ekstra stor.

- Dette er noko av dei verste forholda ein kan koma borti. Løypa var blaut, og snøen var slusj-aktig. Det var veldig krevjande å gå bra teknisk. Og i den eine nedoverbakken mista eg nesten kontroll på skia då dei grov seg ned i sporet, seier ho.

Løypa på sprinten var omtrent heilt lik som den som skal nyttast under noregscupen for juniorar som skal arrangerast på same plassen i februar. Derfor vart sprinten ei perfekt opplading for Emma og dei andre utøvarane som skal delta på rennet om ein månads tid.

- Det er ei veldig hard løype, der ein går rett inn i ein motbakke. Og det gjer det ganske spennande, for mykje kan gjerast heilt frå start. Eg fokuserte på å skapa ei luke veldig tidleg, og det funka ganske bra, seier ho.

FOKUS: Rett etter start går sprintløypa opp i ein bratt bakke. - Eg fokuserte på å skapa ei luke med ein gong, seier Emma Skjoldli frå Bulken IL som tok fyrsteplassen.

- Dette føret passar meg bra

Ein av dei som var nøgd med dritføret, var Olve Ure frå Voss IL. Han vann fyrsteplass i klasse menn 17 år.

- Dette føret passar meg eigentleg veldig bra. Eg er god teknisk, og greier å gå på dei fleste forhold. Eg trur eg hadde ein stor fordel i forhold til dei andre utøvarane på grunn av det, seier han.

Noko av det vanskelegaste med å gå sprint på slikt føre, er at ein ikkje kan «trykkja til» på same måte som når snøen er fast.

- Du må prøva å flyta litt oppå snøen, liksom.

- Ingenting å spara på

Olve brukte også rennet som ei opplading til noregscupen i februar, som han ser på som det største målet i vinter.

- Løypa var veldig hard, med to bratte bakkar før ein kjem inn att på stadion. Det er ingenting å spara på, ein må berre gå på alt ein har. Eg vart veldig overraska over kor fort eg gjekk i forhold til dei andre, særleg sidan eg gjekk i lag med utøvarar som var fleire år eldre enn meg i finalen, seier 16-åringen.

Han trur dei lokale utøvarane som deltok på sprinten i helga kan ha ein fordel i noregscupen. Og han er ikkje uroa for føret.

- Eg taklar det meste. Men det beste er jo om det er fine forhold, slik at det vert rettferdig for alle, seier han.