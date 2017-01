- Eg vil få folk til å bli glad i kroppen sin

Gunn Marit Bergstrøm meiner at å trena med eit smil er det luraste ein kan gjera for helsa si.

- Å kom igjen! Berre ein runde til no. Kjenner de at det gjer godt?, oppmodar Gunn Marit Bergstrøm. På golvet i kjellaren i Voss Idrettshall gjennomfører godt vaksne trimmarar planken.

- Å, no var det nok, seier Marit Solem når økta akkurat er over. Ein time med trening gjer godt, men også litt vondt ei stund.

I ein times tid har deltakarane gjort mange forskjellige øvingar frå dei varma opp til musikk. Seniorgruppa trenar to gonger i veka.

«Har effekt»

Gunn Marit Bergstrøm har nettopp starta GMB Aktiv Helse As i Voss Idrettshall. Denne morgonen er det seniorgruppa, der dei fleste deltakarane er over 65 år, som er i aksjon. Bergstrøm har drive med same tilbodet gjennom anna firma tidlegare. Og nokre av deltakarane har vore med i mange år.

- Eg har delteke på dette i sikkert åtte år no, seier Ingrunn Langeland (71). Ho meiner bestemt treningane i seniorgruppa har god effekt på helsa hennar.

- Eg er sprekare. Og så har eg ikkje så mange «iltar». Og så er det kjekt å kome seg ut mellom folk på denne måten, seier Langeland.

Bjarne Vethe (73) deltek på treninga for fyrste gong, og han synest debuten var grei.

- Dette har eg godt av, seier han medan han pustar ut etter økta.

- Eg var nyfiken på dette tilbodet, og eg tenkte eg skulle prøva meg. Tidlegare trente eg litt, men det er lenge sidan no. No vert det litt trim av og til. Men med denne treninga håpar eg at eg skal få bort litt smårusk eg slit med kroppsleg, seier Vethe.

Vil førebyggja

Med GMB Aktiv Helse vil Bergstrøm fyrst og fremst førebyggja helseproblem.

- Visjonen er å få folk til å bli glad i kroppen sin, og at dei skal læra å trena riktig, seier Bergstrøm, som er fysioterapeut og nyutdanna deva yogainstruktør. Ho har med seg treningspedagog/ernæringsrådgjevar Silje Hauge og muskelterapeut Myrna Dral med på laget.

I tillegg til seniorgruppa har GMB også tilbod om m.a. lågterskeltrening, mor/born-trening og yogakurs.

- Og så har me handymankurs. Dette er for handverkarar som kan ha godt av førebyggjande trening for musklane, seier Bergstrøm. Ho har også inngått samarbeid med Fotballklubben Voss om førebyggjande trening mellom dei unge fotballspelarane.