- Ei arrangørbragd av Voss

Dugnadsbygda slo til og sikra 900 deltakarar gode løyper under krevjande forhold. - Voss imponerte, seier teknisk delegert Per Nymoen i skiforbundet.

- Det er under slike vanskelege forhold at ein får sett kva som verkeleg bur i arrangørane. Og vossingane viste at dei er skikkeleg dyktige, seier Per Nymoen.

Frå fredag til sundag hadde arrangørane mange utfordringar med sol, lett snø, og regn i alle variantar. På det meste var det seks varmegrader på skistadion i Voss ski- og tursenter under konkurransen.

- Alt verkar godt planlagt. Arrangørane hadde ein plan for alt. Og det er berre småting som kunne vore betre på sundagen, seier Nymoen.

Dyktige Aas

Per Nymoen framhevar innsatsen til rennleiar Arnstein Aas.

- Arnstein er ein svært dyktig leiar. Han er oppdatert, har oversikt, veit kva som må til og han er flink til å få folk med seg, seier Nymoen.

Kraftig regn laurdag kveld og natt til sundag, gjorde at arrangørane hadde spesielt store utfordringar. Dei kan likevel prisa seg lukkelege for at dei verste vêrmeldingane ikkje slo til.

Salta løypene

I 05.00-tida sundag morgon var det synfaring i løypene, og arrangørane bestemte seg for å salta løypene.

- Det er eg veldig glad for. Om ikkje dette hadde blitt gjort då, ville me hatt store problem med å få arrangementet i mål på forsvarleg vis, seier Nymoen.

På seremoniplassen bak Kongehytta var det så mykje vatn, at arenasjef Harald Tveito måtte grava grøfter i snøen for å få redusert vasstanden før premieutdelinga sundag.

- Det gjeld å gjera det beste ut av det. Regn har me hatt før, så det kan me takla, seier Harald Tveito.

Ute i løypene heldt rennleiaren kontroll på dei mest utsette stadene.

- Det går bra. Men alt er på grunn av at folk stilte opp og fekk køyrt ut 8000 kubikk med kunstsnø før arrangementet. Hadde me ikkje fått ut desse mengdene, hadde me fått store problem, seier Aas.

Tok av

Arnstein Aas var letta og sliten då arrangementet var over. - No er eg 23 kg lettare! Dei tilreisande har i alle fall fått med seg fire årstider, seier Arnstein Aas i det siste deltakarane har gått i mål etter tre dagar med noregscuprenn med rundt 900 deltakarar kvar dag.

- Det har vore mykje arbeid. Men no er eg nøgd, og imponert over at så mange har stått på og gjort ein kjempejobb, både i løpet av helga og i vekene før. Tusen takk til alle, seier Aas.