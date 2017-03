- Ei intens oppleving

På aller fyrste forsøk vart Ragne Elise Berre frå Voss beste kvinnelege deltakar under Åsnes Expedition Amundsen.

Med tida 25 timar og 47 minutt gjekk ho også inn til ny kvinnerekord i konkurransen, som ho aldri før har delteke i.

- Det var utruleg artig. Heile opplegget var for så vidt ganske likt som eg hadde sett føre meg, bortsett frå at eg trudde eg skulle ha litt meir tid til å stoppa, slappa av litt og eta brødskiva på vegen, seier Berre lattermildt.

Alt under førebuingane bestemte ho seg for å gå fort. Berre skildrar draumeforhold i fjellet med flott vêr og null vind, sjølv om det naturlegvis var tungt for dei som gjekk fremst og brøytte spor.

- Det var ein fantastisk tur, verkeleg ei flott naturoppleving. Også vert det jo ein tur på litt anna vis enn det ein er van med, for det handlar jo om å komma fram så fort som mogleg, fortel Berre.

IKKJE HEILT ÅLEINE. Starten går frå Haukeliseter, og det fyrste strekket er temmeleg bratt.

- Også var det ein halvmeter snø. Det gjekk tungt. Ingen sa noko som helst, eg hadde nesten lyst til å dra ein spøk for det var så stille. Folk var veldig fokuserte, seier Berre.

I MÅL: Ragne Elise Berre då ho gjekk i mål fredag, etter meir enn 25 timar på skitur over Hardangervidda. FOTO: Joachim Hellenes

Undervegs vert det litt prat med dei andre deltakarane, gjerne dei som har nokolunde same tempo som ein sjølv. Elles gjekk Berre heilt åleine.

- Eg hadde kanskje tenkt eg skulle vera endå meir åleine utan å sjå nokon, men det vart ikkje lange strekka sånn. Om natta ser du ljosa, og om dagen ser du folk. Så eg følte meg ikkje åleine, fortel ho.

GJENNOM NATTA. Sjølv om ho gjekk åleine var det ikkje utfordrande å finna fram då ho kunne fylgja spora til dei aller raskaste. Undervegs må deltakarane innom sjekkpunkt på Hellevassbu, Litlos og Viersla, og det er obligatorisk med til saman åtte timar kvile. Berre valde å ta to timar pause på Hellevassbu og to timar på Litlos.

- Der slappa eg av, men sov ingenting. Eg gjekk frå Litlos midt på natta, og var på Viersla klokka seks om morgonen. Der var eg dei siste fire timane, og då fekk eg sova eit par av dei, fortel ho.

GOD GLID. Alt då ho var på Litlos låg ho faktisk mindre enn ein time bak dei som leia konkurransen, og då ho kom fram til Viersla trudde Berre at ho var nummer fire eller fem mellom dei beste damene. Men det viste seg at ho berre var ti minutt bak kvinna i teten.

- Så siste etappen gjekk eg alt eg kunne. Eg såg ho føre meg, og berre mosa på i sporet!

Då byrja Berre å bli veldig sliten etter det harde trykket, i tillegg til ein altfor tung pulk på slep med heile 47,5 kg. Likevel hadde ho så god glid at når dei køyrde ned mot Maurset og mål, så glei ho rett og slett forbi leiaren og vann heile kvinneklassen.

- Eg hadde ikkje trudd eg skulle vinna, eg visste jo ikkje korleis det skulle bli i det heile, seier ho nøgd.

GODT FØREBUDD. Før konkurransen har Berre trent styrke, uthald, gått på langrenn, toppturar og elles drive variert friluftsliv. Ho vil også skryta litt av elevane sine på villmarkslinja på nye Voss vgs.

- Eg har ein utruleg kjekk jobb som lærar der, og er masse ute i naturen til alle årstider saman med kjekk, sprek ungdom, seier ho.

Berre likar godt å vera aktiv, og bakgrunnen hennar som orienteringsløpar har nok også vorte med på å gi ho eit viktig grunnlag. I tillegg har ho trent ein god del med dei andre jentene frå Gjernes som var med i konkurransen.

- Sjølvaste «Gjernesbanden». Me er nokre jenter som bur innanfor same radius på 100 meter. Me har trent i lag og drege på bildekk oppover Bordalsgjelet, fortel Berre.

Ho meiner også det handlar om å disponera kreftene rett i eit skirenn som Åsnes Expedition Amundsen. Å ikkje gå for hardt ut.

- Kroppen fungerte, og eg hadde nok krefter til å gå på heile vegen. Hadde eg visst at eg låg så bra an, hadde eg nok gått på endå meir tidlegare i konkurransen også.

NY TUR. Undervegs over Hardangervidda gjekk det meste som smurt, utanom ein knekt skistav.

Berre hadde med seg eit ekstra par stavar på turen. Rutene når det kjem til teltliv kom også godt med.

- Slik at ein bruker minimalt med unødvendig tid på sånne ting. Eg har vore mykje på tur, seier ho.

Då Hordaland snakkar med vinnaren laurdag, dagen etter at ho kom i mål etter den meir enn eitt døger lange skituren, kjennest kroppen overraskande lite vond.

- Eg trudde eg skulle bli støl, men kunne nesten gått same strekka tilbake i dag, seier Berre og ler.

Det ekstreme skirennet freistar til gjentaking.

- Heile arrangementet var utruleg bra og godt gjennomført. Ei intens oppleving, seier ho.