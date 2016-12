Denne gjengen hadde opne dører for jolefeiringa i går. 16 personar kom for å feira «open jol».

- Me fekk beskjed om å prøvesmaka alt. Skal me prøvesmaka all Twisten og, spør Pål Erdal og gliser.

Pål, kona Cissel Norunn Erdal, Reidun Tveito og Harald Moen er godt i gong med matlaginga for jolaftan. Klokka har passert fire, og det er berre ein knapp time til gjestane kjem. Då skal dei få servert tradisjonell pinnekjøt-middag.

Det er usikkert kor mange gjester som kjem, og Cissel poengterer at dei må ha nok mat til alle.

MANGE KOKKAR: Det var mykje mat og mange kokkar på kjøkkenet til Frelsesarmeen på jolaftan. Reidun Tveito og Astrid Hansen er usikre på kor mange poter dei skal koka.

Mange gode hjelparar

Pål, Cissel, Reidun og Harald er alle med som hjelparar for arrangementet «Open jolaftan». Det er leiar for Frelsesarmeen på Voss, Astrid Hansen, som har tatt initiativ til denne jolefeiringa.

På jolekvelden var huset til Frelsesarmeen på Lekvemoen ope for alle som ynskja å feira jolekvelden saman med nokon andre.

- Det byrja med at eg visste om nokon som ikkje hadde nokon å feira jol med. I fleire byar arrangerer dei «Alternativ jol», og eg ville prøva å få til noko liknande på Voss. Det er mange måtar å feira jol på, og eg vil visa at dette er ei jolaftan for alle, fortel Astrid.

Vil normalisera «open jol»

Astrid er oppteken av å normalisera jolefeiringar utanom det vanlege, og seier at det er mange ulike årsakar til at folk vil feira «Open jol».

- Nokre har kanskje familie som bur langt vekke, nokre er flyktningar, nokre har ikkje familie og nokre ynskjer berre å vera saman med nye folk på jolaftan, fortel Astrid.

Hjelparane på kjøkkenet har også ulike grunnar til å ynskja å vera med på arrangementet. Pål og Cissel fortel at dei vaksne borna deira er hjå svigerfamiliane i år, og Harald bur åleine og ynskte å hjelpa til.

- Det er kjekkare å vera saman med nokon på jolekvelden, og kvifor ikkje hjelpa til på eit slikt positivt arrangement, seier Harald.

- God mat og god prat

Totalt var det 16 personar som kom for å feira «open jol», og Astrid fortel 1. joledag at arrangementet var vellukka.

- Alle kommentarane var positive, og me hadde ein veldig fin kveld. God mat og god prat, nett som ein tradisjonell jolaftan. Eg er nærast heilt sikker på at me gjer dette på nytt neste år, og då håper eg me vert endå fleire!