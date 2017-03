- Ekta Vossing vart aldri spurd

- Eg fekk kaffien i halsen då eg las i laurdagsavisa at me vart dregne inn i den pågåande varslingsaka.

Sjur Hermann Rørlien driv, saman med broren Frank, firmaet Ekta Vossing AS. Eit firma som profilerer seg på ølet som ein av dei eldste kulturdrikkene i verda og som stod som arrangør av den fyrste Voss ølfestival i Voss kulturhus, i oktober 2015.

I varslingssaka Hordaland omtala i laurdagsavisa, kjem det fram i sjølve varselet at kulturhuset sin teknisk/marknadsansvarlege Jonas Vedde Ødegård kjende seg skulda for å stikka pengar i eiga lomme i kjølvatnet av festivalen. I rapporten står det også at dåverande kulturhussjef Per Støyva kjende seg mistenkeleggjort av kommunalsjef Gunnhild Utkvitne på same grunnlag. Sjur Hermann Rørlien reagerer på denne mistenkeleggjeringa med sinne.

Heilt uventa

- Grunnen til at eg sette kaffien i halsen er at det som stod i avisa kom som lyn frå klar himmel. Ingen frå kommunen, og heller ikkje granskingsadvokaten, har på noko tidpsunkt vore i kontakt med oss for å undersøkja mistankane. Hadde dei gjort det, ville dei med ein gong ha fått avklart at dette berre var tull. Alt sal under ølfestivalen gjekk gjennom kulturhuset sitt eige kassasystem, medan Ekta Vossing fekk motrekning frå bryggeria som deltok. Tala samsvarar heilt og er reviderte av rekneskapsførar. Dette kunne altså kommunen fått avklart utan vidare. I staden går dei ut i ein offentleg rapport med utsegner som framleis mistenkeleggjer både tilsette og oss i Ekta Vossing. Det går ikkje an!

«Økonomiske bindinger»

I rapporten etter varslingssaka står det at det opphavleg var Voss kulturhus som skulle stå som arrangør av ølfestivalen i 2015, men at «et stykke på vei i planleggingen, fikk de beskjed fra GU eller rådmannen om at de ikke fikk lov da dette var et alkoholrelatert arrangement». Enden på visa var at dåverande kulturhussjef Per Støyva inngjekk avtale med Ekta Vossing om at dei skulle arrangera festivalen. Då det synte seg at festivalen ikkje vart nokon økonomisk suksess, samstundes som kommunalsjefen meinte festivalarrangøren ikkje vart fakturert slik dei burde, vart Per Støyva innkalla til eit «statusmøte» på Tinghuset. I tillegg til kommunalsjef Utkvitne, stilte også personalsjef Mette Mathiessen på møtet. Då Støyva undra seg over dette og spurde om det låg «et snev av personalsak» i sakskomplekset, vart dette avkrefta. Grunnen til at Mathiessen skulle vera med var «størrelsen på sakskomplekset». Støyva krov å ha sin tillitsvalde Ole Martin Vevatne med i møtet. I rapporten står det: «Møtet blir referatført, og et spørsmål som blir stilt i møtet fra GU til PS er om han kjente til at tilsette ved kulturhuset hadde andre økonomiske bindinger til arrangør Rørlien».

I eit seinare møte med Utkvitne og Mathiessen opplevde Støyva at Utkvitne sette spørjeteikn ved om «PS og JØ hadde underliggende avtaler med Rørlien i «Ekta Vossing AS». PS opplevde dette som helt absurd, og som at man egentlig beskyldte dem for å være korrupte».

Advokat Harald Pedersen skriv i rapporten at han har gått gjennom eit møtereferat frå 16. desember 2015 og notat etter eit møte 16. april 2016. Han stadfestar «at det fremgår av disse dokumentene at det i disse sammenhengene ikke er fremmet påstand om at JØ skal ha beriket seg».

I referatet datert 16.12.15 står det: «PS stadfesta i møtet at det så langt han kjende til, ikkje var andre økonomiske bindingar mellom arrangør Rørlien og tilsette ved kulturhuset (JVØ)».

Krev avsanning

Sjur Hermann Rørlien finn det heilt horribelt at selskapet Ekta Vossing AS har vorte blanda inn i denne saka. Han har derfor sendt ein e-post til rådmannen, der han ber Hauge avkrefta at Ekta Vossing har gjort noko som helst gale. I e-posten til rådmannen skriv han mellom anna: «Skuldingane mot Ødegård er ikkje framsett av Ekta Vossing AS, og me har heller ikkje noko som helst grunnlag for å mistenkje at verken Ødegård eller andre tilsette ved Voss kulturhus skulle ha føreteke noko form for underslag av omsetninga». Vidare skriv han: «Oppslaget kan desverre i verste fall tolkast som at Voss kommune skuldar Ekta Vossing AS for å ha gitt Ødegård private pengar «under bordet». Dette er i så fall både usant, usakleg og ulogisk, men slik det er må me likevel kreve at dette vert avkrefta av dykk.

Rørlien avviser at han har noko som helst privat forhold til Vedde Ødegård eller Støyva».

- Ødegård har eg aldri møtt før me tok til å planleggja ølfestivalen. Støyva hadde eg som fotballtrenar då eg var gutunge. Elles hugsar eg han frå den tida han var avsnittssjef og eg områdesjef i Heimevernet.