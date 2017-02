FOLKEMUSIKK: Kongen utnemner meisterspelemannen Knut Hamre til kommandør av St. Olavs Orden. Heideren får han for sin «fremragende innsats for norsk folkemusikk».

Ordensteiknet skal overleverast av fylkesmann Lars Sponheim ved ein fest i Granvin 3. mars. Det er også Hamre sin fødselsdag, han fyller 65 år denne dagen. Granvin herad har invitert 90 gjester til markeringa.

- Det er såå stor stas at han får denne utmerkinga, seier ord-førar Ingebjørg Winjum.

- Det er viktig også for kommunen at me får ein kommandør her. Utruleg stor stas!

Ordføraren trekkjer fram det trufaste arbeidet Knut Hamre har lagt ned i kulturskulane.

Viktig innsats

- Han har stemt på feler og hjelpt dei unge i årevis, i heile Hardanger. For oss i Granvin er det også viktig det arbeidet han gjer i form av MasterClass-undervisning og talentutvikling. Utmerkinga er så fortent, understrekar ho.

I folkemusikkmiljøet har mange støtta opp om søknaden som har ført til at Knut Hamre vert heidra på denne måten. Benedicte Maurseth er ein av dei mange elevane hans, som seinare også har samarbeidd nært med han. Ho har også skrive boka «Å vera ingenting» etter samtalar med han.

- Han er eit uvanleg godt og generøst menneske som ofrar enormt med tid og energi på andre, utan atterhald og utan forventningar om å få noko att, meiner ho.

Stor kunstnar

- Han er ein stor kunstnar som har klart å ta vare på ein tradisjon og formidla han til eit større publikum, både i Hardanger, nasjonalt og internasjonalt. Han utfører ikkje berre godt handverk, men er også ein stor kunstnar som når ut.

I tillegg har han ein heilt eigen teft som pedagog, synest Benedicte Maurseth.

- Han ser eleven,

og ynskjer å få dei fram.

I tillegg til dei fastlagde programma for talent- utvikling har han også ei rekkje private elevar. Dei pedagogiske metodane hans vekkjer oppsikt, legg ho til.