Strandlinja på Oksenhalvøya er overfylt av søppel. Hardangerfjorden tek med seg bos frå fjern og nær, og det meste hamnar her.

Mellom Djønne og Tjoflot på sydspissen av Oksenhalvøya ligg fleire idylliske strender og friluftsområde nedanfor vegen. Bak deg kneisar toppen av fjellet Oksen, framføre deg deler Hardangerfjorden seg i tre.

Under føtene dine er eit berg med søppel. Straumar i sjøen gjer at det akkurat her samlar seg store mengder skrot.

SØPPEL: I vika innom Slåttenes er det ikkje råd å sjå stranda for berre rekved og søppel.

Restar etter Hardangerbrua

I vika innom Slåttenes er det ikkje råd å sjå stranda for berre rekved og søppel. Isopor, plankar, plastkanner, bytter, flasker, ein gammal TV og noko som kanskje har vore eit kjøleskåp, ligg most inn i den vesle vika.

- Her ser ikkje ut! Her ligg etterlatenskap frå flaumen i Odda og bygginga av Hardangerbrua. Alt kjem hit, seier grunneigar Jostein Ulgenes og plukkar opp ei plastkanne frå berget av søppel.

FORSØPLA KYST: Sørsida av Oksenhalvøya er mottakar av mykje søppel frå mange fjordarmar.

Flott friluftsområde

Fruktbonden har vakse opp på næraste gard, og hugsar at han som gutunge gjekk på skattejakt mellom søppelet her nede. Her fanst alltid flust med ting og tang som sjøen hadde teke med seg langvegsfrå. Lite har endra seg sidan då.

- Dette er eit flott friluftsområde, og det hadde vore fint å få rydda opp her. Me vakna litt då me såg den kvalen på Sotra som var fylt av plast. Det er jo ikkje bra.

Plastforsøpling fekk mykje merksemd då ein gåsenebbkval vart avliva på Vindenes på Sotra. Kvalen hadde tretti plastposar og anna plastavfall i magesekken.

Voss si strandlinje

Oksenhalvøya høyrer til i dag Ullensvang kommune, men vert truleg snart slege saman med Granvin - som mest truleg vert ein del av Voss om nokre år. Her bur ikkje mange folk, men det er eit populært tur- og friluftsområde, både nede ved fjorden og med turar opp mot Oksen.

- Det er skikkeleg flott her. Hadde me fått rydda hadde det vore kjekkare for folk å bruka området.

Det mest forsøpla området ligg nokre minutts gonge nedanfor vegen midt mellom Djønne og Tjoflot. Det er ikkje eit tilrettelagt turområde, men er definert som friluftsområde av kommunen.

Spesielt to viker er fylt opp av søppel.

Søkjer midlar til dugnad

I tillegg er mykje bos blese lenger opp på land og inn i skogen. Ulgenes meiner det trengst båt, folk og ein god del tid for å fjerna skrotet frå staden. Og når ein har rydda éin gong, må ein halda fram. For naturlovene vil ha det slik at skrotet hamnar her.

- Straumane kan me ikkje gjera noko med. Men me får gjort mykje på ein dag eller to med folk og utstyr.

Oksen grendelag har hatt saka oppe på møte, og ynskjer å stella i stand ein dugnad for å få rydda området.

For mykje pengar

Nyleg lyste Klima- og miljødepartementet ut 35,2 millionar kroner til prosjekt som ryddar i marine område. Lag, foreiningar og aksjonar kan søkja om midlar til å rydda strandsoner. Men desse midla har ei hake: minimum søknadssum er 250.000 kroner.

- Det er jo alt for mykje pengar for at me skal bruka nokre dagar på rydding, seier Siv Tjoflot Halstensgård, som er nestleiar i grendelaget. No håper ho at dei skal verta del av ein større ryddeaksjon saman med andre initiativ langs fjorden.

- Difor er det litt for tidleg å seia om me får det til. Men me vonar at stranda skal verta rydda, både for miljøet og trivnaden sin del.