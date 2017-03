- I Noreg har kampen for likskap mellom kvinner og menn kome langt i høve til andre land, men han er langt frå over.

Det sa leiar i Rød Ungdom på Voss, Tanya Kaldestad. Ho heldt appellen på Torget på Voss, som opna markeringa av den internasjonale kvinnedagen onsdag ettermiddag.

TOGA GJENNOM VANGEN: Det var eit noko surt vêr, men folk samla seg under fleire parolar.

- Framleis like viktig

Og det var nettopp internasjonal solidaritet Kaldestad drog fram i appellen.

- Det er over hundre år sidan markeringa av den fyrste kvinnedagen, og han er framleis like viktig å markera. I dag feirar me alt me har oppnådd og kjempa for, og i dag markerer me alt me har å kjempa for vidare. I Noreg kan kvinner velja skulegang og utdanning. Det er bra, men i mange andre land er det slik at jenter vert nedprioriterte i høve til skulegang. I Noreg har me sjølvbestemt abort, noko som er viktig i høve til å bestemma over sin eigen kropp, medan andre land har absolutte forbod mot abort. Andre land praktiserer ulik fordeling av foreldrearv mellom kjønn, medan dette er likt fordelt i Noreg. I Noreg er me komne langt i høve til andre land, men det er likevel langt att før me er likestilte, sa Kaldestad.

Bra, men ikkje bra nok

Ho viste til at det til dømes framleis ikkje er lik løn for likt arbeid, like lett å koma i leiarroller, at mange også i dag opplever kjønnslemlesting og undertrykking.

- Kampen er langt frå over. Han er ikkje over før alle vert handsama likt. Ta kampen mot kvinneundertrykking! God 8. mars, alle saman, sa Tanya Kaldestad.

Toget gjekk gjennom Vangen i eit heller surt og snøvêr, der folk samla seg under parolane «Ja til 6-timarsdag», «Kamp mot all kvinneundertrykking», «Kvinnesolidaritet utan grenser», «Rett til heiltid. Nei til korte vakter. Nei til kvinnediskriminering», «Valdtekstmottak på Voss no» og «Ikkje rør attlevandepensjonen».

Toget enda ved Ungdomshallen, der Bygdekvinnelaga har regien for kveldsprogrammet vidare, med kulturinnslag, talar og føredrag.