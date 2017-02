- Kraftutbygging her er uaktuelt

- Eit prosjekt som berre omhandlar kraftutbygging i Raundalselva, vil få nei frå Stortinget. Det som er verna, er verna. Punktum.

Så klar var Odd Henriksen (H) på den saka, då han vitja Voss måndag, etter invitasjon frå Voss Høgre.

- Sidan Raundalselva er varig verna, er det heller ikkje grunnlag for debatt om saka. Status som varig verna inneber akkurat dét: vassdraget er varig verna mot kraftutbygging, seier mannen frå Fauske, som både er medlem av Energi og miljøkomiteen på Stortinget og talsmann for Høgre i spørsmål kring klima og energi.

Flaumvern med kraft?

- Dersom kraftutbygginga er del av eit flaumsikringsprosjekt, vil Stortinget likevel kunna opna for konsesjonshandsaming. Men det overordna vil uansett vera å finna ei best mogleg løysing for flaumvernet. Så dersom eit kraftverk kan gå inn som ein del av eit flaumvern, utan at det i vesentleg grad forringar verneverdiane, då kan Stortinget opna for konsesjonshandsaming, seier Henriksen.

- Men å opna for konsesjonshandsaming eller heller ikkje det same som å gå for utbygging, understrekar stortingskollega Torill Eidsheim frå Hordaland.

- Noko mange synest tru, anten det gjeld Lofoten eller vassdragssaker. Men det er fyrst når konsekvensutgreiinga er gjennomført, og ein kjenner alle premissane for tiltaket, at avgjerda kan takast. Og svaret kan like gjerne bli nei som ja!

Odda ikkje avklara

- Og det er dit me no er komne for Opo i Odda sitt vedkomande, supplerer Odd Henriksen.

- Men også der trur eg det er mange mistydingar ute og går. For Stortinget har slett ikkje godkjent kraftutbygging i Odda. Det me har gjort, er akkurat å opna for at Olje og Energidepartementet og NVE skal kunna laga ei sak for Stortinget om problematikken. Slik at me skal ha eit godt grunnlag å drøfta saka på.

- Stortinget har heller ikkje konkludert på om løysinga skal vera ein rein «bypass» for vatnet ut i fjorden eller om det skal vera ein tunell med kraftverk i enden. Men sidan dei klart største verneverdien av Opo ligg lengre oppe i vassdraget, kan det godt tenkjast at Stortinget vil landa på ei kraftverk-løysing. Dette likevel utan at dét vil skapa presedens for andre verna vassdrag. For dei er alle saman ulike og unike, og vil måtta handsamast kvar for seg, seier Henriksen.

- Fryktar omkamp

Stortinget ynskjer også ei strikt line også på reint prinsipiell basis, understrekar Henriksen.

- Kampen rundt verneplanen for vassdrag var tøff før avgjerdene vart tekne. På Stortinget er det difor ei gjennomgåande oppfatning at me ikkje ynskjer for mange nye rundar om vassdrag som ligg inne i planen. Får me dét, vil konsekvensen lett kunna verta at heile verneplanen lyt opp att til ny vurdering. Og den striden trur eg ikkje mange har lyst på. Difor trur eg Stortinget vil halda fram med å vera svært restriktive, og berre godta kraftutbygging om det framstår som ein relativt uproblematisk del av eit flaumsenkingsprosjekt, seier Henriksen, og Eidsheim nikkar samtykkjande.

Nasjonalt fond?

Men kor sannsynleg er det då at vossingane kan få eit flaumvern i Vossavassdraget, der prislappen kan nærma seg ein milliard same kva løysingar som vert valde?

- Naturskade er i prinsippet storsamfunnet sitt ansvar. Når NVE har funne dei maksimale løysingane, er det såleis over deira budsjett løyvingane bør koma, og heilt uavhengig av kraftverksbygging. Men med slike utteljingar som vassdraget på Voss vil krevja, er det likevel klart at ekstraordinære løyvingar lyt til, gjer Henriksen klart.

- Her lokalt har Arbeidarpartiet føreslege at det bør opprettast eit nasjonalt fond for klimatilpassing. Kan dét vera vegen å gå?

- Ikkje utenkjeleg, seier Torill Eidsheim. - Kanskje bør det opprettast eit riktig stort nasjonalt fond, på fem eller ti milliardar kroner, slik me faktisk har gjort det på fleire andre felt siste åra. Fordelen me dét er at me ikkje er avhengige av årlege budsjettløyvingar, men kan ta store prosjekt i mål utan å risikera å gå tom for midlar undervegs. Avgjort ei løysing som bør kunna diskuterast, meiner Eidsheim, som på Stortinget er medlem av Transport og kommunikasjonskomiteen.

- Klargjerande

Eidsheim og Henriksen hadde elles ein hektisk måndag på Voss, der dei både møtte Voss Rafting, Ekstremsportveko, Voss Energi, Bjørke Kraft og lokale gründerar. Og ikkje minst var dei to hovudattraksjonen på Voss Høgre sitt opne møte på Fleischer's om lokal flaumproblematikk måndag kveld. Dét møtet skulle òg danna grunnlaget for Høgre-gruppa sitt standpunkt når saka kjem til kommunestyret.

- Er standpunktet dermed klart?

- Eg synest møtet med Eidsheim og Henriksen var svært klargjerande for saka, seier Iril Schau Johansen, som representerer Høgre i formannskapet.

- Vårt konkrete standpunkt er likevel ikkje teke enno. Dét vil skje på eit medlemsmøte i nær framtid, og i god tid før kommunestyremøtet 15. februar, lyder meldinga ut til Hordaland og omverda.