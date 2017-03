- Liv og helse må gå føre

No samlar formannskapet på Voss seg rundt ein felles uttale om K5-utsetjinga.

Politikarane i formannskapet (FPL) er ikkje spesielt blide etter at regjeringa sine planar for samferdsel i Hordaland vart presentert tysdag.

- Me kan tidlegast sjå for oss ny veg og bane mellom Voss og Arna i 2034. Det er mykje lenger å venta enn det me ynskjer. Me vil ha hurtig oppstart og bygging, noko som også vart signalisert frå styresmaktene. No skjer ikkje det, og eg meiner me må vera tydelege og seia ifrå om at dette vil me ikkje, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb.

Flytta fram

Torsdag mana han formannskapet til å samla seg rundt ein felles uttale, med Ringerike som døme. Der har det alt vorte skrive ein uttale etter at det vart klart at arbeidet med Ringeriksbanen også vert utsett. Onsdag uttalte Kjell Kvåle i Statens vegvesen til Bygdanytt at dei framleis planlegg ut ifrå oppstart i 2021.

- Me må koma med ei sterk oppmoding om at arbeidet med K5 bør flyttast fram til fyrste NTP-periode, med oppstart i 2021. Det er ingenting i vegen for å klara det. No gjeld det å stå saman som me har gjort heile vegen, og mobilisera alle for å seia at dette prosjektet ikkje kan skyvast ut i tid, meiner Ringkjøb.

Må reagera

- Regelmessig trafikk på E16 er ekstremt viktig for næringslivet. Kan me få NHO på banen også? føreslo Iril Schau Johansen (H).

- Eg er heilt einig i at me må reagera. Eg lurar på kor mykje fylkespolitikken har spelt inn her. E16 heilt til Sognegrensa verkar det som me berre kan gløyma, sa Anita Jordalen (Sp).

Ordføraren vil også oppmoda fylkespolitikarane om å koma med ein tydeleg uttale, noko som Schau Johansen bad han om å fylgja opp. Ho forsikra om at Voss Høgre jobbar hardt inn mot politikarane i Oslo for å få K5 høgare opp på prioriteringslista.

- Kjem Ap til å leggja press på eige parti om dette framover? ynskte Schau Johansen svar på frå ordføraren.

- Alle har eit ansvar for dette, svara Ringkjøb.

Liv må gå føre

Lillian Rogne i MDG var også særs skuffa.

- Dei har rett og slett lurt oss. Eg får lyst til å skulda på regjeringa, for dette har samarbeidspartia gått med på. E39 føre er ikkje akseptabelt, sjølv om dei må gjera om på traseen no fordi det vert for dyrt. Her må liv og helse gå føre, meinte ho.

Varaordførar Sigbjørn Hauge (Sp) var også klar på kor viktig det er å stå samla.

- Dette var eit såkalla «bunde» prosjekt, så at dei har nedprioritert det er veldig rart. Dei har teke milliardar frå oss, i staden for å prioritera som dei seier. Dette må alle stå samla om, me må få flest mogleg i Hordaland med oss, sa Hauge.

Skal mobilisera

- Skal me jobba politisk, må heile Hordaland seia klart ifrå at dette er det me vil. At E16 er viktigast, fordi det står om liv og helse, uttala Arnfinn Gjerdåker (SV).

Marit Wæhle (Ap) lura på i kor stor grad ein har høve til å påverka i saka.

- Etatane seier dei er klare til å setja spaden i jorda i 2021. Det ser ut til at fleire prosjekt som ikkje har kome like langt, vert prioritert før. Kor mykje skal me tru på at det er mogleg å påverka?

- Dei må sjå at dei ikkje kan gjera dette. Me må samla alle klutar og mobilisera. Me er nøydd til å ha trua, sa Ringkjøb.

Les også: Brei skuffelse etter K5-utsetjing