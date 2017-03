- Hordaland Arbeidarparti krev at liv og helse må prioriterast, og at byggjearbeidet med ny E16 og jernbane på strekninga Arna-Stanghelle må starta i 2021.

Dette vert slått fast i ei samrøystes fråsegn frå fylkesårsmøtet i helga, der det samstundes vert slått fast at regjeringa sitt framlegg om å utsetja byggjestarten til 2024 ikkje er akseptabel.

- Partiet må levera

- Eit krystallklart vedtak, som betyr at me no har heile fylkeslaget bak oss, jublar vossaordførar Hans-Erik Ringkjøb etter fylkesårsmøtet i Bergen med helga.

Sjølv fekk han elles fornya tillit som leiar for fylkespartiet, og går dermed inn i sitt fjerde år som leiar for Hordaland Ap.

- Partileiar og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre var òg med på fylkesårsmøtet, kva signal gav han i høve tempo for K5-utbygginga?

- Støre seier at han forstår alvoret bak kravet me stiller, men at han ikkje vil lova noko anna prioritering enn den regjeringspartia har signalisert før han har sett heile framlegget til Nasjonal transportplan.

- Kva blir då Hordaland Ap sin strategi i saka framover?

- Vår strategi blir dermed å senda klare signal til våre eigne på Stortinget og i heile tatt at dersom Arbeidarpartiet skal vinna valet til hausten, då er det avgjerande at partiet leverer i denne livsviktige saka. Eit klart standpunkt om K5-start i 2021 vil vera avgjerande for eit godt Ap-val i Hordaland, som i neste omgang kan vera det som skal til for å sikra regjeringsskifte.

Bergensbanen og E16

Fråsegna frå Hordaland Arbeidarparti har fylgjande ordlyd:

«Satsing på Bergensbanen og Vossebanen, sammen med utbygging av E16 mellom Arna og Voss, er blant regionens største utfordringer. Skal en lykkes med å gjøre Bergensbanen til et reelt alternativ til flytrafikk mellom Bergen og Oslo, må det satses mot et mål om reisetid på 4 timer. Kapasiteten for godstransport må samtidig utvides, og regulariteten for jernbaneforbindelsen må bedres slik at gods på bane blir foretrukket før gods på vei.

Ifølge regjeringens egne lekkasjer er Vossebanen og E16 mellom Arna og Stanghelle ikke med i første del av NTP-perioden. Dette på tross av at fagetatene hadde strekningen inne som bundet prosjekt i sin anbefaling til ny NTP. Årsaken til at strekningen var et bundet prosjekt var trafikksikkerheten langs vei og bane, og spesielt tunnelsikkerheten sett opp mot nye EU-standarder. Oppstart for strekningen Stanghelle-Voss er ikke med i det hele tatt, og det vil derfor ta minst 17 år før vi har en trygg vei og bane til Voss med det tempoet regjeringen legger opp til.

Dette er ikke akseptabelt for Hordaland Arbeiderparti. Hensynet til liv og helse må prioriteres, og Arbeiderpartiet krever at strekningen Arna-Stanghelle får oppstart i 2021 som planlagt, og at det samtidig legges inn planmidler til Stanghelle-Voss i første NTP-periode.».

Klima og oljeboring

Frå Voss Arbeidarparti var det òg spela inn ei fråsegn om skiping av eit nasjonalt klimafond, for å kunna finansiera skadar som vert forårsaka av klimaendringar. Eit nyskipa nasjonalt klimafond var då også peika på som finansieringskjelde, då Voss kommunestyre i februar gjorde vedtak om vidare turnering av flaumsikringssaka i Vossavassdraget.

- Framlegget vart oversendt stortingsgruppa vår, for det er heilt klart i deira regi det vidare arbeidet lyt førast, seier Ringkjøb i ein kommentar.

Ein av dei store debattane på fylkesårsmøtet, gjaldt elles oljeboring i nord.

- Her gjekk fylkesårsmøtet med 72 mot 38 røyster inn for kompromissforslaget som inneber petroleumsfrie soner både i Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Lofotodden nasjonalpark med eit 50 km petroleumsfritt belte er eitt av framlegga her, og i tillegg skal heile Vestfjorden vera petroleumsfri. Men sonene vil verta nærare avgrensa når forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten vert revidert, opplyser Ringkjøb til Hordaland.