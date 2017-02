- Me lærer meir i praksis enn på skulebenken

Lærlingane Leiah og Caroline­ har tru på meir praksis i reise­livsutdanninga. - Du lærer meir av å oppleva ting i praksis, seier Caroline.

Leiah Nybø Ebbesvik (18) og Caroline Short Pedersen (20) er lærlingar hjå Voss Resort og i resepsjonen på Myrkdalen Hotel. I fjor var dei vg2-elevar i same reiselivs-klassen på Voss vidaregåande skule på Vatle. Begge dei to bergensjentene er vel tilfredse med at dei valde Voss som skule- og lærlingestad. Dei er no inne i sitt fyrste av to lærlingeår - etter den gamle modellen. Neste haust skal dei hospitera utanlands i tre månader, Leiah på Vest-Norges Brüsselkontor, Caroline på språkskule i spanske Murcia. Og begge har dei planar om å jobba innan reiseliv - på ein eller annan måte. Caroline sine planar er mest konkrete.

- Eg vil verta flyvertinne, viss dei fjernar kravet til høgde slik dei har gjort i England, seier Caroline. Som har studert i nettopp England, og som manglar eit par centimeter på dei norske flyvertinne-høgdekrava på 160 centimeter.

Turistinformasjon

Både Leiah og Caroline møter dagleg norske og utanlandske turistar, og begge opplever at ein viktig del av kvardagen er meir eller mindre reindyrka turistinformasjon.

- Det klassiske spørsmålet er: eg skal vera her i to timar, kva kan eg gjera på den tida? Elles er det veldig mange spørsmål om transport til dei ulike aktivitetstilboda. Kollektivtilbodet er ofte eit problem, seier Leiah.

Spørsmåla Caroline får handlar meir om kva som skjer i bakkane­, kor mykje det kostar, om det finst snøskuterar til leige, om hotellet har rom til hunden og mykje anna. Begge jentene får dessutan stadig spørsmål om kva som skjer i Bergen.

- I starten fekk me litt hjelp med å finna svar på spørsmåla, men det er vårt ansvar å finna ut og oppdatera oss på alt gjesten måtte finna på å spørja om, seier jentene.

Både i Myrkdalen og på Vangen reagerer utanlandske turistar på prisnivået, og jentene må som best dei kan forklara at prisane heng saman med lønsnivået i Noreg, og at dei personleg i alle fall ikkje kan lastast for prisane. Ikkje alle turistar synest vera like overtydde om det.

Praktisk røynsle

Både Leiah og Caroline er samde om at praksisperiodane, turane til ulike verksemder og ekskursjonar til lokale reisemål gav dei eit større utbyte enn mykje av det teoretiske grunnlaget dei fekk gjennom dei to fyrste åra.

- Du lærer meir av å oppleva ting i praksis enn berre å verta fortald om det eller høyra om andre sine opplevingar, seier Caroline. Leiah skal til dømes få prøva seg både på rafting, i vindtunellen og tandemhopp i fallskjerm i løpet av våren.

- Det er klart eg vert ein betre formidlar viss eg har opplevd dette sjølv, meiner ho.

Caroline prøver å få stått mest mogleg på ski mellom arbeidsøktene, både for å verta betre i bakken og for å kunna svara betre på gjestene sine spørsmål om løyper og vanskegrad. Også ho vonar å få prøvd både fallskjerm og rafting. Ho skal også ha ein del av lærlingetida i Flåm.

Leiah og Caroline har trua på det nye tilbodet der elevane skal få lærlingeplass alt frå vg1, nettopp fordi det er på den måten dei lærer utfordringane i faget best å kjenna.

Meir språk

Både Caroline og Leiah fekk reisa til Spania, med såkalla Erasmus+-stipend i vg2-året. Under opphaldet var det lagt inn eit intensivt spansk-kurs.

- Det er også grunnen til at eg ynskjer meg nedatt til Spania, seier Caroline. Både ho og Leiah meiner det bør inn meir framand­språk i det nye utdanningstilbodet. Skal ein kommunisera godt med turistane som kjem til vår region, er både tysk, fransk og spansk godt å ha i bagasjen, i tillegg til engelsk. Leiah reknar med å få fylt på med franskkunnskapar under opphaldet i Brüssel, sjølv om arbeidsspråket er engelsk.