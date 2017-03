- Me må samla oss om det som er viktigast

- Me driv ikkje valkamp, men me vart veldig skuffa tysdag, seier Einar Larsen, styreformann i Vossaløysinga.

Med fare for å verta oppfatta som ikkje politisk nøytral nok, vil han som styreformann i Vossaløysinga AS likevel meina at ein må ha rett til å klaga på regjeringa og samarbeidspartia.

- Me driv ikkje valkamp, men me vart veldig skuffa tysdag. Ja, me er glade for at K5 har kome inn i framlegget til NTP. Likevel var det ein stor nedtur når prosjektet vårt vart utsett til siste periode. Av tidlegare erfaring veit me at slik forskyving kan føra til at prosjektet vert utsett endå meir ved neste handsaming i Stortinget, seier Larsen.

Samla seg

No vil også han oppmoda alle gode krefter lokalt i Voss og Vaksdal, saman med politikarane i fylkestinget, om å samla seg rundt «kva som er viktigast».

- Og be om at regjeringa prioriterer K5 fram til fyrste periode av komande NTP. Liv og helse må prioriterast fram, eg kan ikkje forstå noko anna!

Larsen meiner ei utsetjing av K5 over tid høgst truleg vil føra til at dei mange tunellane på strekninga må oppgraderast i samsvar med EU sitt tunelldirektiv, med langvarige nattestengingar som konsekvens.

Fryktar kø og ras

- Eg kvir meg veldig til, i mange år framover, å risikera å måtta stå i kø mellom tunellane under rasfarlege bratte lier, medan ein ventar på at vegen skal opna for å sleppa oss forbi, seier styreformannen.