- Me skal aldri gløyma Jonatan

Eitt år har gått sidan Jonatan Ulveraker (6) mista livet. Oline og venene hans på Vaksdal har han framleis med seg, overalt.

Oline Krogsrud Brekken (7) held hardt rundt den store bamsen. Det er mørkt og kaldt ute. Men på grava til Jonatan Ulveraker­ (6) er det ljos. Mange ljos. Oline ser ned på den vesle krossen. Klasse­kameraten har vore vekke i eitt år no.

- Meg og Jonatan var kjærastar. Men han slo opp med meg dagen før han døydde, seier ho.

DET ER 14. DESEMBER. På denne dagen i fjor sa Jonatan ha det til mamma for siste gong. No har over hundre menneske­ samla seg kring grava hans i Vaksdal. Store og små innpakka i boblejakker og luer held rundt kvarandre. Nokon gret. Borna leikar og ler, og spring mellom gravsteinane for å halda varmen. Fire og fire sender opp papirlykter mot stjernehimmelen, raude og kvite. Dei stig opp­over, på rekkje og rad, og vert til mindre og mindre prikkar. Så forsvinn dei heilt, langt oppe på stjernehimmelen.

Etter at Jonatan døydde fekk venene overta bamsen hans, som har på seg favoritt­fotballdrakta frå FC Barcelona. Dei byter på å ha «Jonabamsen» heime hjå seg. Og han er alltid tilskodar og fast maskot på kampane til fotballaget. Oline og bamsen går bort til mor til Jonatan, Elizabeth Gjessing.

KJÆRASTAR: Oline var kjærast med Jonatan, men han slo opp med henne dagen før han døydde. No kosar ho med «Jonabamsen» i staden.

- No må du hugsa å ta av ullgenseren hans før han legg seg! Men fotballtrøya skal han få lov å sova med, seier Elizabeth og blunkar.

- Men du? Kor gammal er eigentleg Jona­bamsen?

- Eg trur nok at han akkurat fylte sju, seier ho og gjev Oline ein stor klem.

I NOVEMBER I FJOR møter me Jonatan, Elizabeth og mange andre born i leike­parken som ligg rett ovanfor Vaksdal Mølle. Dei er alle med i lokalforeininga «Truck Vaksdal», og dei siste to åra har både foreldre og born i bygda jobba på dugnad for å pussa opp den gamle leikeplassen som var trist og grå. No kan dei endeleg visa fram resultatet - ein splitter ny park med pyramideklatrestativ, Tarzan­-løype og eventyrhus.

Borna er høgt og lågt, og viser stolt fram kvar krik og kvar krok av den nye parken. Jonatan er heller ikkje i ro eit sekund. Den viltre seksåringen rasar rundt på leike­plassen. Han klatrar på både utsida og innsida av eventyrhuset. Opp i det høgste vindauget skal han, opp til det høgste tårnet! Han spring bort til mamma, og klemmer hovudet inntil magen hennar. Ho stryk han over håret. Så rasar han vidare.

TRAGEDIE: Rett nedanfor leikeparken går vegen til Vaksdal Mølle. Her vart Jonatan drepen då han hamna under hjula på eit vogntog.ARKIVFOTO: Ingerid Jordal

EIN MÅNAD SEINARE er det akkurat her Jonatan mister livet. Borna i fyrste klasse på Vaksdal skule har hatt skuleavslutning i parken med bål, pølser, leiker og aking. Skuleavslutninga er ferdig, men Jonatan og kompisane er ikkje ferdige med akinga. Dei bestemmer seg for å bli litt til. Mamma Elizabeth skal heim til rekkje­huset som ligg eit steinkast unna, for å lufta hunden. Ho seier ha det til Jonatan, og han seier ha det tilbake.

Like etterpå sklir han ned trappa frå leikeparken, og ut i vegen som går ned til Vaksdal Mølle. I same sekund kjem eit vogntog frå Felleskjøpet køyrande opp­over vegen i seks kilometer i timen. Jonatan kjem under dei to bakhjula etter at førarhuset har passert trappa.

- Eg har omtrent ikkje kome inn i huset før ein av dei vaksne som var på leikeplassen kjem brasande inn. «Jonatan har blitt påkøyrt!», ropte ho. Eg sprang ned til parken alt eg greidde, og stogga på toppen av trappa. Der nede på vegen låg han, heilt livlaus. Det var som om noko berre forsvann ut av kroppen min, seier Elizabeth.

ALLTID MED: Jonabamsen er alltid med på trening og kamp, eller heime på overnattingsbesøk hjå kameratane. - Då me fekk Jonabamsen, vart det lettare for ungane å snakka om sorga, seier lagleiar Linda Lien. Bamsen har óg fått sin eigen «hashtag» på Instagram. Frå venstre: Henrik Tveito Olsnes, Elias Haug, Iben Stamneshagen Lekve, Mathias Ulveset Herfindal, Marthe Ulveset Herfindal, Jonas Ulveset Herfindal og Oline Krogsrud Brekken.

Fleire andre på staden er alt i gang med fyrstehjelp. Elizabeth kneler attmed guten og held hovudet hans i hendene. Ho skrik namnet hans.

- Så slo instinktet inn. Eg kan ikkje liggja her og skrika, tenkte eg. Eg må jo redda han!

ELIZABETH HUGSAR ALT frå i fjor som om det var i går. No sit ho på stovegolvet heime i rekkjehuset, med hunden Kira attmed beina sine. Pappa Lasse Ulveraker sit i sofaen i lag med Sebastian (13) og Linus (9), som er travelt­ opptekne med kvar sin iPad. I dette huset er det spor av Jonatan overalt. Sjokoladekalenderen hans frå i fjor, med 14 opne luker. Store rammer på veggen med små bilete inni. Det same store gliset og den ljose luggen på alle saman. Jonatan på ferie, Jonatan på fjelltur og Jonatan i vindtunellen med altfor stor hjelm.

- Eg tok over hjarte- og lungeredninga, og gjorde alt eg kunne for å få liv i han. Men då eg fekk kjenna på guten min med mine eigne hender, forstod eg at det eigent­leg ikkje var så mykje håp, fortel Elizabeth.

På same tid er Lasse og eldsteguten Sebastian på veg heim frå Arna med eit joletre i bilen. Telefonen ringjer, og Lasse får beskjed om at noko har skjedd med Jonatan. Så ringjer det igjen. Han får vita at dei har starta gjenoppliving av guten.

TØFT ÅR: Far Lasse Ulveraker, brørne Linus (9) og Sebastian (13) og mor Elizabeth Gjessing heime i stova. Minsteguten Jonatan kikar ned frå mange bilete på veggene. Familien har hatt eit tøft år. Men óg eit år fylt med omtanke og kjærleik frå kvarandre og menneska rundt dei.

- Pappa byrja å køyra fortare og fortare. Eg heldt han i handa, og sa at han måtte køyra saktare, seier Sebastian.

Då dei parkerer bilen på Vaksdal, legg Lasse merke til ei merkeleg stille.

- Eg går ut på kanten, og ser blåljosa. Elizabeth sit krøkt saman på bakken, seier Lasse.

Sebastian får fylgje heim til huset, der veslebroren Linus er i lag med fleire vaksne. Lasse går ned på vegen til Elizabeth. Saman ventar dei på beskjed frå helsepersonellet, om korleis det har gått med guten deira.

- Eg stod der og håpte at det skulle ta lang tid før dei kom bort til oss. Då betydde­ det liksom at dei gjorde noko. At han hadde overlevd, seier Lasse.

KLOKKA ER 19.03. Legen kjem bort, og Elizabeth og Lasse får beskjeden. Livet til guten deira stod ikkje til å redda.

- Dei hadde dekt over Jonatan med eit pledd. Og eg ville ikkje sjå han. Eg var livredd for at eg ikkje skulle kjenna han att, seier Lasse.

- Det var då Elizabeth sa det til meg. «Du må sjå han. Han er like vakker som han alltid har vore». Og det var han. I dag er eg utruleg takksam for det. For at eg fekk gå bort til den vesle guten min og gje han eit kyss på panna ein siste gong, seier han.

LJOS OVER MINNET: Elizabeth slepper lykta, som stig opp på stjernehimmelen over Vaksdal. Det at lokalsamfunnet har delt sorga med familien, har vore til stor hjelp. - Då gjer det litt mindre vondt, seier ho.

Heime venta Linus og Sebastian. Brørne gløymer aldri kva som skjedde då mamma og pappa kom attende til huset.

- Jonatan er død, sa du. Eg hugsar at du hadde ei skikkeleg trist stemme, seier Sebastian til mora.

- Eg fekk ein stor klump i halsen. Og eg ville ikkje seia nokon ting, seier Linus.

Nokre dagar etter får brørne sjå veslebroren. Dei kvidde seg litt fyrst. Men så vart det veldig fint. Saman la dei symjebrillene og fotballskoa til Jonatan oppi den vesle kista før dei lukka att loket.

- Det var rart at han var så iskald. Men det såg heilt ut som Jonatan. Han var veldig fin, seier Sebastian.

- NO SKAL MEG OG JONATAN STÅ I MÅL! Det er ei veke etter minnestunda i år. På Idrettsplassen i Vaksdal spelar seks born fotball i striregnet. Henrik Tveito Olsnes (7) plasserer Jonabamsen inntil målstonga, slik at han sit oppreist. Iben Stamneshagen Lekve (7) skyt ein skikke­leg susar mot mål, og treffer Jona­bamsen midt i magen slik at han fell framover.

- Åh! Jonatan redda ballen! jublar Henrik.

- Han var best av alle i klassen i fotball. Best på dribling, og best på skåring, seier Iben.

JOL I HEIMEN: Grana er kjøpt inn, og Linus (9), Elizabeth, Lasse, Sebastian (13) og hunden Kira er klare for den siste jola i rekkjehuset. På nyåret flyttar dei inn i nytt hus på Vaksdal.

- Han sprang også fortast. Og så var han verdas snillaste ven, seier Henrik.

Dei to har kjent Jonatan heilt sidan barnehagen. Og dei var i lag nesten heile tida. Iben var faktisk i lag med Jonatan til det siste, då han sklei ut i vegen og vart treft av lastebilen.

- Me aka i lag. Og Jonatan lånte akebrettet mitt då det skjedde. Akebrettet vart knust, og Jonatan vart knust. Men han hadde ikkje blod i ansiktet. Lastebilen køyrde over magen hans, her, seier han og peikar på magen sin.

- ME HAR VORE OPNE MED BORNA om kva som skjedde med Jonatan. Og me har snakka mykje om det, seier Linda Lien. Ho er lagleiar for fotballaget, og ein nær ven av familien til Jonatan.

- Og borna har mange spørsmål. Kva skjer med kroppen når ein vert påkøyrt? Korleis ser ein ut? Og kva skjer når ein døyr? Lasse og Elizabeth har svara på alle spørsmåla deira. Det trur eg har vore heilt avgjerande for korleis borna har takla dette, seier Linda.

Etter at borna på fotballaget fekk Jona­bamsen, vart det plutseleg lettare å snakka om han som ikkje var der lenger. Som om noko losna.

- Bamsen er liksom Jonatan no. Sjølv om det ikkje er noko erstatning, så vert det lettare å visa kjensler om ein har noko fysisk å forhalda seg til. Ein lærer at sorg er vondt, men også at ein kan klara å gå vidare, seier ho.

- DET VAR VELDIG DUMT at dette skulle skje akkurat med Jonatan. Han var jo så liten, seier Elias Haug (8).

Elias var nabo med Jonatan, og dei to gutane sprang inn og ut av dørene til kvarandre støtt og stadig. Av og til er det ingenting som hjelper når han er lei seg. Henrik tykkjer det hjelper å snakka litt med Jonabamsen dei dagane han saknar Jonatan ekstra mykje. Og han er sikker på at Jonatan bur oppe i himmelen no.

- På vinteren brukte me å kasta snøballar. Men no lagar han ikkje snøballar lenger. Han lagar skyballar, seier han og ler.

- Og eg veit at Jonatan er ei stjerne oppe på himmelen. No kan eg sjå opp på han og snakka med han, og seia god natt til han når eg legg meg.

DAGEN ETTER ULUKKA fekk Lasse og Eliza­beth stadfesta at dødsfallet til guten deira var ei tragisk ulukke. Jonatan­ hamna under bakhjula til lastebilen, og det var ingenting den 48 år gamle sjåføren kunne gjera for å hindra det som skjedde.

- Me ville at han skulle få vita at me ikkje klandra han for ulukka. Raskt. Derfor fekk me formidla dette vidare til han med ein gong me høyrde det, seier Elizabeth.

Fram til for nokre veker sidan ante dei ikkje kven sjåføren var. Så dukka det plutse­leg opp blomar på døra, med ei helsing frå sjåføren underteikna med fullt namn. Då tok Lasse kontakt på Facebook.

- Eg skreiv ei lang melding til han, og han svarte med ein gong. Sidan har me hatt kontakt. Han har slite mykje dette året, og håpet er at me skal få møtt han på nyåret ein gong. Det trur eg hadde vore godt for han, seier Lasse.

- DET VAR EI STOR TRØYST å få møta born igjen etter det som skjedde. Dei er ikkje like redde som vaksne for å spørja om ting, seier Elizabeth.

Dagen etter ulukka troppa Elizabeth og Lasse opp på Vaksdal skule. Dei ville fortelja elevane akkurat kva som hadde skjedd kvelden før.

- Me fekk utruleg mange spørsmål. Kvifor kunne han ikkje få medisin? Vart ansiktet hans øydelagt? Eg trur mange foreldre skjermar ungane sine for mykje, og då lærer me dei at døden er noko me ikkje skal snakka om. Me burde heller læra av borna. Ved å stilla desse spørsmåla ufarleggjer dei temaet, seier ho.

Elizabeth og Lasse visste at dei måtte byrja å snakka om det som hadde skjedd så fort som mogleg.

- Eg gjekk på matbutikken, prikka folk på skuldrene, og gjorde sånn, seier Lasse og slår ut med armane.

- Eg visste at dei ville koma bort til meg og gje meg ein klem, men at mange ikkje torde. Eg måtte bryta isen, seier han.

Dei trur mange er usikre på kva dei skal seia og gjera når nokon har mista ein som står dei nær.

- Eg trur kanskje folk er redde for tårer. Og for at me skal verta leie oss om dei byrjar å spørja om det som skjedde. Men tru meg, me er maks leie oss frå før av. Det går ikkje an å verta meir lei seg. Derfor er det viktig å vera modig, og ta den sjansen. Spør korleis det går, seier Elizabeth.

FAMILIEN OPNA DØRENE til heimen. Naboar og vener kom i ein jamn straum med gode ord, gåver til gutane, varm middag og turinvitasjonar. Det gjer dei framleis.

- Når ein har opplevd noko slikt, er ein heilt lamma i vekene etterpå. Ein får ikkje i seg mat ein gong. Det hjelper ikkje med frasen «sei ifrå om du treng noko», for du seier ikkje ifrå. Der og då trong me nokon som berre gjorde. «Kom, no skal me eta middag borte hjå oss». Eller, «kom, no skal me ut på tur».

Kjærleiken og støtta dei har fått har vore så stor at familien ikkje har kjent behovet for profesjonell hjelp i løpet av året som har gått.

- Det at me hadde folk rundt oss heilt frå starten av, gjorde at me ikkje fekk sjansen til å grava oss så langt ned, seier dei.

Å koma i gang med kvardagen var også avgjerande. Elizabeth og Lasse var attende i full jobb nokre veker etter at Jonatan døydde.

- Det er ekstremt viktig å kjenna at det er bruk for deg. Etter ulukka fekk eg beskjed om at «du kan vera vekke frå jobb så lenge du berre vil». Men det var ikkje det eg ville høyra! Eg ville høyra at dei trong meg attende på jobb så raskt som mogleg, seier Elizabeth.

NÅR EIN MISTER MINSTEMANN får ein mykje ekstra tid. Tid til å tenkja. Denne tida må ein fylla med meir av det ein gjorde før, meiner Elizabeth og Lasse.

- Om du er i sorg, ikkje tenk at du må byrja med noko nytt. Gjer det du likar. Ver i lag med dei du er trygg på, seier Elizabeth.

I løpet av året har ho tråla det meste av turlandskapet kring Vaksdal. Nesten 80 fjellturar har det vorte.

- Då er det som om det «trykket» forsvinn heilt. Eg vert sliten i kroppen, medan ein lukkeleg hund svinsar kring beina mine. Då har eg det bra, seier ho.

Men den aller beste terapien for Eliza­beth og Lasse har vore å snakka mest mogleg om Jonatan. Og det at andre snakkar om han.

- Då er det som om saknet og sorga vert delt på fleire. Det gjer ikkje sorga mindre, men ho gjer mindre vondt. Det at folk vil lytta når me fortel om han er heilt uvurderleg. Me vil ikkje at han skal verta gløymt, seier dei.

- MAMMA? Eg veit at Jonatan er død. Men har du hugsa å kjøpa jolegåve til meg?

Spørsmålet var det Linus som forsiktig stilte til mamma like før jolaftan i fjor.

- Sjølv om ein er i sorg, er det framleis lov til å leika og ha det kjekt. Eller tenkja på jolegåver. Eg trur den beste terapien for born er at kvardagen held fram som før. Rutinar, seier Elizabeth.

I sommar var heile familien på Europa­tur i lag. Den fyrste ferien utan minstemann.

- Sjølv om me ikkje alltid har lyst, så må me skapa nye minne utan Jonatan no. Ein kan ikkje fylla resten av livet med det som har vore. For minna om Jonatan går aldri vekk. Dei er der, uansett, seier Lasse.

PÅ FEIL PLASS TIL FEIL TID. Etter ei slik ulukke er det vanskeleg å la vera å tenkja på tilfelle og marginar. Kor fort eit liv kan enda. Og kor fort det kunne vore unngått.

- Kva om me aldri hadde pussa opp den leikeplassen? Eller om eg hadde sagt ha det til Jonatan eitt sekund seinare­ før eg gjekk den kvelden? Då hadde det ikkje skjedd. Slike tankar har sjølvsagt dukka opp. Sjølv om dei ikkje har noko for seg, seier Elizabeth.

- For me får ikkje guten vår attende­, uansett. Nokon gonger har du marginane­ på di side. Og andre gonger ikkje.