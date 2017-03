- Me spelar best når me spelar i lag

Trudvang vart fylt av tonar og dans heile laurdagen under Hordamønstringa.

I helga gjekk årets Hordamønstring av stabelen i Granvin. Her vart det konkurrert i både hardingfele, durspel, hallingdans og vokal, med deltakarar frå både Bergen, Hardanger, Haugesund og Voss. Hardanger spelemannslag toppa listene i dei fleste klassene, mellom anna med lokale Alexander Aga Røynstrand som tok fyrsteplassen i hardingfele klasse A.

FOLKELOKK: Aurora Aarhus Opheim, Margit Kvalvik og Eirin Tjoflot i bandet «Folkelokk» deltok også på kappleiken.

Rudl og springar

Elise Østraat (15), Karina Vågen (15) og Lina Sævartveit (13) var mellom dei som sto på scena med Hardanger juniorspelemannslag. Saman spelte dei ein «rudl» frå Granvin og ein springar frå Sunnfjord.

- Me har vore med på dette mange gonger før, så det er ikkje så skummelt, seier Elise.

- Eg brukar alltid å verta litt nervøs, seier Karina.

Dei har alle spelt hardingfele i fleire år. Det å spela i lag er noko av det kjekkaste.

- Det vert best når me spelar i lag. Og så er det ingen som høyrer om du spelar falskt, seier dei og ler.

Sceneskrekk friskt i minnet

Det er ikkje alltid berre, berre å gå på scena heilt åleine. Frank Henrik Rolland frå Hardanger Spelemannslag delte ei historie frå sin aller fyrste kappleik - som framleis sit friskt i minnet.

- Det var heilt grufullt. Dette var på den tida då alle var forelska i Annbjørg Lien, og ho skulle sjølvsagt spela rett før meg. Då ho var ferdig måtte ho ut att på scena tre gonger for trampeklapp, medan eg sto bak sceneteppet og skalv. Då ho endeleg var ferdig kom ho bort til meg, strauk meg på kinnet og sa: «Lukke til, Frank». Eg datt heilt i saman. Då eg kom ut på scena greidde eg berre å spela ein slått - og det var det!

Vil inspirera dei unge

Tre som er rimeleg vane med å stå på scena, er hardingjentene Aurora Aarhus Opheim, Margit Kvalvik og Eirin Tjoflot som kjem frå Lofthus og Hovland. Saman utgjer dei folkemusikkbandet Folkelokk, og dei vart spesielt inviterte for å spela på Hordamønstringa.

- Det er veldig stas å få vera med. Det er på slike arrangement at ein verkeleg får sjå breidda i folkemusikken og folkedansen, seier Aurora.

Jentene, som for tida studerer, fortel at dei får mykje spelejobbar både i og utanfor Hardanger.

- Med å spela her håpar me at me kan inspirera, særskilt dei unge. Ein treng ikkje berre å spela åleine. Ein kan spela i lag, og til og med tena pengar på folkemusikken, seier Margit.