- No vert det bråk!

E16 mellom Arna og Stanghelle er inne i komande NTP, men oppstart vert tidlegast i 2024. - Totalt uhaldbart, seier aksjonist Laila Himle.

Ho er mellom fleire som reagerer etter at statsministeren, saman med Frp, KrF og Venstre, tysdag presenterte planane for samferdsel i Hordaland som ligg inne i komande Nasjonal transportplan (NTP). Ny E16 mellom Arna og Stanghelle er på plass med fullfinansiering i siste halvdel av NTP-perioden 2018-2030, medan dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle vert fullfinansiert i siste del av tolvårsperioden. Prosjektet var ikkje omtala i førre NTP, og er altså flytta fram. Men likevel er skuffelsen stor, då fyrste spadetak vert tidlegast om sju år i 2024, noko som er ei utsetjing på tre år i høve det som eigentleg var venta.

STILTE STERKT: Frå venstre: Terje Breivik (V), Helge André Njaastad (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF) på Arna stasjon. FOTO: Siri Flatlandsmo

Ført bak ljoset

Himle er både sint og skuffa.

- Og så er eg forundra over at dei kan gå tilbake på ein så sterk lovnad. Eg forventar at dei endrar den avgjerda, seier ho, som heilt klart ynskjer Arna-Stanghelle inn i fyrste delen av NTP.

Himle bur på Voss og har sjølv to born busette i Vaksdal, noko som gjer at ho heile tida kjenner på korleis det er for dei som nyttar den rasfarlege strekninga. Som representant for «kvinna i gata» meiner ho regjeringa driv alvorlege løftebrot.

- Totalt uhaldbart. Dei kan ikkje lyga slik. Dei fekk oss til å slappa av i eitt år, når me eigentleg kunne mobilisert. No har dei ført veljarane sine bak ljoset, seier Himle, som fortel at ho har fått fleire telefonar frå folk som er både sinte og fortvila.

Er i sjokk

Aksjonisten har også fått støtte frå folk som jobbar med E39-satsinga.

- Mange har kontakta meg og sagt klart ifrå at dei stør liv og helse fyrst. Så kan ein prioritera andre satsingar etterpå. No har det gått tallause ras, og det er berre flaks at det ikkje går menneskeliv. Noko må skje, no vert det bråk, seier Himle.

Ho har alt byrja å diskutera med fleire korleis ein kan gripa an situasjonen.

- Kva som skjer vidare veit me ikkje heilt enno. Men dette går ikkje an, ein kan ikkje leika med liv på denne måten. Eg er rett og slett kjempelei meg, og er framleis i sjokk. Me skal landa, og så skal me handla, fortel Himle.

- Stor nedtur

Vossaordførar Hans-Erik Ringkjøb er også mellom dei som er skuffa.

- Eg er glad for at det har plass i NTP, men hadde håpa det skulle vera ferdig i 2025-26. No vert det vel ikkje ferdig før i 2035, seier han.

- At oppstarten skulle verta så sein, hadde eg ikkje trudd, seier Einar Larsen, styreformann i Vossaløysinga. Han er klar på at dei er glade for at K5 no er med i komande NTP.

- Men me føler likevel at dette var ein stor nedtur, seier Larsen.

Han syner til at alle prosjekta som vert sette opp i andre pulje, må takast opp i neste rullering av NTP om fire år.

- Så då er alt like usikkert att. Me har altså gått frå eit «bunde prosjekt», til eit prosjekt i andre perioden av komande NTP som er «veldig laust», meiner han.

- Hordaland ein vinnar

Ny E16 mellom Arna og Stanghelle er altså fullfinansiert, medan det til no er på plass 7,5 av 11 milliardar når det gjeld jernbanen på same strekninga. I komande NTP er ikkje strekninga Stanghelle-Voss prioritert. Statsminister Erna Solberg (H) meiner planen er god.

- Det er ein god start på ei viktig og dyr storinvestering. Hordaland vert ein av vinnarane i nasjonal transportplan, sa ho tysdag.