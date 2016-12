- Ny Vossapakke kan få fortgang på vegprosjekta

Ei ny Vossapakke kan vera nøkkelen, dersom Voss kommune skal få løyst den lange rekkja av vegprosjekt som no står stille.

Dét var ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) sin konklusjon, då han sist veke svara på ein interpellasjon frå Arnfinn Gjerdåker (SV).

Den originale Vossapakko sikra som kjent Vangstunellen, Tunsbergtunellen (Voss-Granvin) og ny veg Mønshaugen-Palmafossen gjennom bompengeordning.

MEIR BOMPENGAR?: Ei ny Vossapakke kan vera løysinga, om det skal bli løysing på ei rekkje lokale vegprosjekt som no har stoppa opp, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb. Innkrevinga starta i desember 2010, og prisen er sidan auka til 92 og 46 kroner.Arkivfoto: Frode Rene

Flaskehals Brynagjelet

Interpellasjonen frå Arnfinn Gjerdåker dreia seg om Brynagjelet, som lenge har vore ein flaskehals for sykkelnettet rundt Vangen.

- Det har i fleire år vore planar om å gjera tiltak for å betra denne særs trafikkfarlege strekninga mellom Tvildemoen, Haugamoen og Palmafossen, men finansieringa har mangla, konstaterte han.

- Me veit at mange syklar her, mellom anna skuleelevar og folk på veg til og frå arbeid. Korleis meiner ordføraren at ein kan få framgang i denne kritiske saka?

Slik lydde Gjerdåker sitt konkrete spørsmål på kommunestyremøtet torsdag. Men alt av fyrste setning i svaret, vart det klart at vegen fram er lang og kronglete.

- Voss kommune har fleire vegar som treng midlar til investeringar for å kunna stetta krava til trafikktryggleik, og for å kunna vera gode og trygge vegar og i framtida, gjorde ordføraren klart.

BRÅSTOPP: Gang og sykkelvegen gjennom Brynagjelet er brei og flott, men stoggar brått. Arkivfoto: Anne Rivenes

- Kan bli med i NTP

- Ser me på riksvegane, er gang og sykkelveg Palmafossen-Brynagjelet/Tvildemoen ein av parsellane, kryssløysing til Tvildemoen eitt prosjekt, E16 gjennom heile Vangen eit tredje prosjekt, og det er sikkert fleire, sa Ringkjøb.

- Det er gledeleg å kunne melda at ordførar er kjent med at ny gang og sykkelveg på strekket som vert teke opp er spelt inn frå Statens vegvesen si side. Parsellen er sett på som trafikkfarleg og vegvesenet gjer det dei kan for å få prioritert denne trafikkfarlege strekninga i arbeidet med rulleringa av handlingsprogrammet i NTP. Det gledelege er at den framleis er med i kampen om ressursar gjennom statlege løyvingar, men endeleg svar får me før sommaren 2017, gjorde Ringkjøb klart.

- Når det gjeld andre prosjekt som me ynskjer å gjennomføra, som t.d. kryss på Tvildemoen, heile strekket gjennom Vangen og andre riksvegstrekningar, kan dei truleg forserast, men då må ein finna andre finansieringsmåtar.

Ny bompengepakke?

Vidare er det ikkje berre riksvegane som har trong for midlar, det same gjeld for fylkesvegane våre der me i prioritert rekkjefylgje har: Bavallsvegen, Bordalsvegen og Raundalsvegen. Også på dette feltet er det smått med ledige midlar. Snarleg løysing vil også her handla om andre finansieringsmåtar.

I fleire kommunar jobbar ein for tida med eigne vegpakker, konstaterte Ringkjøb, og kanskje må Voss tenkja tilsvarande.

- Slike vegpakker inneheld prioriterte prosjekt i kommunen. Då kjem òg spørsmålet om finansiering opp i full breidde. Dette handlar om statleg, fylkeskommunal og kommunal finansiering i ulike former, pluss delfinansiering med bompengar. Ordførar meiner det bør gjerast eit førebuande arbeid med tanke på ei ny Vossapakke i tett samarbeid med Statens vegvesen og at dét kjem som politisk sak i kommunestyret. Utan ei slik pakke, må me venta i dei ordinære køane - og det einaste som då kan garanterast, er at ventetida vert lang!