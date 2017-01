- Promping er sunt!

Sjette- og sjuandeklasse på Stanghelle skule har forska på fising, og dei vart overraska over det dei fann ut.

- Det finst to ulike sortar promp. Geirljaprompane, som er lydlause, men stinkande. Og dei bråkete prompane som luktar mindre!

Sjette- og sjuandeklassingane på Stanghelle skule veit meir om promp enn folk flest. I haust vart dei med på eit prosjekt som heiter «Årets nysgjerrigper», der dei skal konkurrera med skular over heile landet om å ha det beste forskingsprosjektet. Stanghelle-elevane valde å finna ut så mykje dei kunne om promping og fising.

- Me vart overraska over kor lite me eigentleg visste om det å prompa, seier Eivind Berntzen Bolstad (11).

PROMPE-FORSKARAR. Elevane starta oppgåva med denne problemstillinga: Kor mange slepper ein promp når dei må prompa, og finst det grenser for kor lenge me kan halda prompar inne? For å finna ut dette, intervjua elevane over 100 personar over 12 år om promp.

- Me intervjua både folk på skulen, og familiane våre heime. Det var ganske pinleg, seier Eivind og fniser.

- Men dei fekk heldigvis lov å vera anonyme!

Dei små prompe-forskarane fann ut at 27 prosent av dei som vart intervjua, slepper ut prompen når dei må prompa. 18 prosent svara at dei held prompane inne. Godt over halvparten svara at det varierer om dei slepper ut prompen eller ikkje.

TARMEN VÅR: Tynntarmen vår er 6-7 meter lang.

GUTANE PROMPAR MEST. I tillegg til å intervjua andre, undersøkte elevane også seg sjølve. Med eit eigenlaga skjema skreiv dei ned kvar gong dei prompa i løpet av ein dag, og laga ein statistikk ut av det.

- Menneske prompar i gjennomsnitt 14 gonger for dagen. Me fann ut at gutane på skulen prompar litt meir enn dette, medan jentene prompar litt mindre, seier Eivind.

Dei er likevel ikkje heilt sikre på om dataene stemmer.

- Eg trur at nokre laug litt, og sa at dei prompa mindre enn det dei gjorde. Fordi dei tykte det var flaut, seier Nora Teksum-Roe (12).

IKKJE HALD PROMPEN INNE! Det mest overraskande som elevane fann ut, er at det er sunt å prompa. Promping er faktisk heilt livsnødvendig for oss menneske!

- Me intervjua fleire fagpersonar om promping. Dei sa at magen kunne bli som ein stor ballong, om du held prompane inne, seier Eivind.

Det er ikkje farleg å halda prompen inne ei lita stund, seier elevane. Men jo meir du held prompane inne, jo vanskelegare vert det å halda att der bak. Til slutt kan ein då enda opp med ein diger promp, kanskje når det passar som verst. Eller mange prompar som plutseleg kjem ut, heilt ukontrollert.

- Det kan også vera veldig usunt for kroppen å halda prompane inne. Prompar inneheld nokre giftige gasser som kan gje hovudpine, hjartesjukdom, og rett og slett forgifta kroppen, seier Nora.

FIS ER SUNT. Borna fann også ut noko skikkeleg rart. Det å pusta inn små mengder med promp, kan utruleg nok også vera sunt for kroppen vår! Promp inneheld gassen hydrogensulfid, og små mengder av dette kan førebyggja slag og hjartesjukdom.

- Det hadde me aldri trudd. Men me driv ikkje og pustar inn prompane til kvarandre sjølv om me har funne ut dette, seier Nora og ler.

Det meste har handla om promp dei siste månadene for elevane på Stanghelle skule. I løpet av prosjektet laga dei sin eigen prompesong, prompehus som dei kunne fisa inne i, prompesko, prompeslim og animasjonsvideo om promp. Likevel tykkjer dei framleis at det er pinleg å snakka om fising. Sjølv om mykje promping berre betyr at kroppen har det godt.

- Det er jo litt ekkelt, då!