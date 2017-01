- Kjempegøy, heilt fantastisk, var kommentaren frå næringsministeren etter at ho fredag hadde fått prøva vindtunellen på Tvildemoen.

- Så no veit eg kva eg skal gjera i ledige helgar framover, sa Monica­ Mæland muntert, etter å ha meistra utfordringa med glans.

- Imponerande, tøft, eit naturtalent, var elles av kommentarane som høyrdest frå publikum som kikka på henne frå utsida av vindtunellen!

FEKK HØYRA SUKSESSHISTORIAR: Sjølve landsbyen står no for tur i Myrkdalen, og framleis skal det investerast tilsvarande sju hurtigruteskip her oppe, ifylgje administrerande direktør Harald Haaland i Myrkdalen Fjellandsby. I biletet her: Vilde, Oda og Toril Årmot, under opninga av sportsbutikken rett før jol. FOTO: VIDAR HERRE

- Suksessområde

Næringsminister Mæland var på Voss for å møta lokale næringslivsaktørar og høyra om planar og utfordringar.

Frå podiet i vindtunellen presenterte både Destinasjon Voss, Aurland Ressursutvikling, Myrkdalen Fjellandsby, Voss Resort og Næringshagen på Voss seg.

Sjølv bidrog statsråden med ein bolk om regjeringa sin næringslivspolitikk.

- Men fyrst og fremst er eg her for å lytta, understreka ho overfor Hordaland.

- Kva seier du då, etter å ha lytta? Kva terningkast vil du gje den lokale reiselivssatsinga?

- Det enklaste spørsmålet eg har fått i heile dag! For der er svaret opplagt: terningkast 6 både når det gjeld satsinga på Voss, i Myrkdalen og i Flåm. Dét gjev seg då elles sjølv, ut frå statistikken. Området her hadde i fjor dobbelt så stor auke innan reiselivet som landet elles, 10 prosent her og 5 prosent i Noreg. Og innanfor denne suksessen ligg det også svært mange nye arbeidsplassar. Noko som alltid er eit sentralt poeng for ein næringsminister.

Offentleg-privat

Høgre-statsråd Mæland er også overtydd om at veksten ikkje er tilfeldig, men tvert imot resultatet av at aktørane har gjort rette vegval.

- Kva er då suksessfaktoren, ut frå di vurdering?

- Ein nykkelfaktor er heilt opplagt eit godt samarbeid mellom offentlege og private aktørar, noko som også er heilt i pakt med Høgre sin reiselivsstrategi.

Det offentlege skal stimulera til utvikling og setja ramme­verket for utviklinga, og i tillegg ta ansvar for at prosjekta som får fødselshjelp er berekraftige. Men grunnlaget for alt saman er sjølvsagt dei mange gode ideane som myldrar hjå lokale gründerar, seier Mæland.

Vertskap for vitjinga på Voss var elles kommunen, med ordførar Hans-Erik Ringkjøb i spissen. Han var også med på den farefulle ferda i vindtunellen som ministeren vedgjekk at ho hadde sett fram til med blanda kjensler.

Sju hurtigruteskip

I presentasjonen på Voss Vind fekk Monica Mæland mellom anna høyra at Voss Resort no har blinka ut 1. november 2018 som planlagt ferdigdato for den nye gondolbanen til Hangurstoppen. Prislappen på byggjeprosjektet, inkludert nybygg på toppen, er no summert til 250 millionar kroner.

- Og sjølv om finansieringa ikkje er heilt i mål, er me heller ikkje langt unna, opplyste administrerande direktør Øyvind Wæhle.

Frå Myrkdalen kunne kollega Harald Haaland fortelja at sjølv om ein dryg milliard alt er investert i fjellandsbyen, er eventyret berre så vidt i gang. Neste no er utvikling av sjølve landsbyen, med butikkbygg og gatetun. - Og framleis skal me investera tilsvarande sju hurtigruteskip oppover i lia her, sa Haaland stolt, medan han viste fram planar og bilete.

Og stort dårlegare var ikkje Solrun Hjelleflat frå Aurland Ressursutvikling. - Me hadde i fjor 1,4 millionar menneske innom tilboda våre. Ein indar eg snakka med kunne elles fortelja at han hadde tre stopp på Europa-­ferda si: London, Paris og Flåm! Og ikkje minst når Flåmsbana stadig nye høgder. Sjølv i jolehelga var det no så tett med passasjerar at det berre var ståplassar att å oppdriva!