- Uansvarleg av ordføraren å flagga sitt syn

- Uansvarleg, arrogant og heilt feil. Dette er nokre av kommentarane frå gruppeleiarane i Voss kommune­styre, etter at ordføraren flagga sitt personlege standpunkt til flaumvern i laurdagsavisa.

Hordaland har i dag snakka med dei parlamentariske leiarane for alle ni partia i lokalpolitikken, og reaksjonane er svært ulike.

Sinne i Høgre og SV, og langt på veg tommelen opp frå Senterpartiet og Frp.

Våre tre spørsmål til dei ni var som fylgjer:

- Kjenner du deg budd til å ta avgjerd om tiltak for flaumvern alt 16. februar, slik ordføraren legg opp til?

- Kva intern prosess skal partiet­ ditt ha på saka i forkant av kommunestyremøtet?

- Har du sjølv konkludert?

Høgre: - Uansvarleg

Krassast av alle er Iril Schau Johansen­ (H).

- Nei, eg kjenner meg slett ikkje klar for avgjerd i saka. Det som fyrst må på plass, er avklaring av finansieringsspørsmålet: kva er realistisk å få til. I tillegg lyt me vita mykje meir om konsekvensane av tiltaka me eventuelt skal gjera i Raundalselva. Difor framstår det òg som direkte uansvarleg når Voss kommune sin ordførar står fram og seier han har konkludert, alt dagen etter høyringsmøtet i kommunestyret. Heilt uhaldbart å få hans standpunkt gjennom avisa. Ei arrogant framferd, og eg føler han held kommune­styret for narr når han alt har fatta vedtak i kulissane. At mykje vert bestemt på ordførarkontoret, før sakene kjem til kommunestyret, det veit me. Men ordføraren kan i det minste lata som at me har eit demokratisk system, tordnar Schau Johansen.

Ho opplyser at Høgre vil ha gruppemøte på saka i nær framtid, men at partiet ynskjer innspel frå alle hald fram til kommunestyret.

- Sjølv har eg ikkje konkludert i saka. Ikkje minst fordi løysinga ordføraren tilrår har stor uvisse kring flaumsenkingsdelen, som ikkje er finansiert.

SV: Utruleg arrogant

Arnfinn Gjerdåker (SV) er nesten­ like arg.

- Svaret er nei. Eg er på ingen måte klar til å konkludera i saka. For meg er det òg utruleg arrogant av ordføraren å konkludera så klart alt no, til og med før høyringsfristen var ute. Sjølv sa han for eitt år sidan til NRK at saka ville ta tre år å utgreia. Dét var rett då, og er like rett i dag. Hastverket no skuldast iveren etter å nå tak i grøne sertifikat for kraftverksdelen. Dét klarer ein ikkje uansett. Ei så stor og viktig sak treng uansett grundig utgreiing før me konkluderer, og me treng NVE med på laget i den vidare prosessen. Elles reagerer­ eg prinsippielt på at ordføraren alt no spelar frå seg trumf­kortet i saka, Raundalselva. Dét burde opplagt vore siste kortet att på handa, seier Gjerdåker, som seier SV vil snakka med alle parti som deler synspunkta deira innan kommunestyre­møtet.

- Personleg har eg ikkje konkludert når det gjeld kva som er mest realistiske tiltaket for flaumvern. Men eg hallar mot ei løysing med tappetunell frå Lilands­osen til Seimsvatnet, dersom denne let seg finansiera.

Ap: Medlemsmøte fyrst

I ordføraren sitt eige parti, Ap, er Bjørg Djukastein gruppeleiar. Ho kjem likevel til å tre ifrå i kommunestyret 16. februar, då ho er styremedlem i Voss Energi som (saman med BKK og Norconsult) har lansert framlegget Ringkjøb tilrår.

Klaus Skjeldal, som dermed er fungerande gruppeleiar for saka, opplyser til Hordaland at han i utgangspunktet har bestemt seg for val av løysing, men at han ikkje er klar for å flagga denne offentleg.

- Saka er den viktigaste me har hatt på Voss på mange år, og eg veit det er ulike meiningar også innanfor Arbeidarpartiet. Me kjem difor til å ha medlemsmøte på saka, og kva som er partiet sitt standpunkt vert fyrst klarlagt då, seier Skjeldal til Hordaland.

- Viktig å ha ein grundig debatt før me konkluderer endeleg!

Sp: Vatn må vekk

Hjå Senterpartiet er varaord­førar Sigbjørn Hauge ferierande på Gran Canaria, og har såleis ikkje fått teke nær del i flaum­saka siste veka. - Men eg trur eg er klar til å ta avgjerd 16. februar. I alle fall klar til eit retningsgjevande vedtak, slik ordføraren tek til orde for, seier Hauge.

Vidar Skeie, leiar i Voss Sp, som var på kommunestyret sitt flaummøte sist veke, meiner konklusjonen i saka er grei: - Situasjonen er alvorleg. Med 40 prosent ekstra vassmengd på 200-årsflaumen me hadde i oktober 2014, lyt me få effektive tiltak på plass. Ein rein flaumtunnel ved Liland vil gje sterkare straum ovafor Vangsvatnet, og dermed auka erosjon for Hauga­moen og Vangen. Kombinasjonen med flaumvollar er ikkje nok. Det må koma fleire tiltak, og nokon må koma ovanfor Vangsvatnet, så me får vatn bort frå vassdraget. Personleg har eg likevel ikkje konkludert om kva for ei løysing som då er best, det kan like gjerne vera Bjørkekraft si, då det er uvisse kring finansieringa av flaumtunellen som er del av BKK, Voss Energi og Norconsult sitt prosjekt. Eller ein rein flaumtunnel, om staten betalar! Me har ikkje god tid, og me kan ikkje ha ein ny flaum før det vert tatt ei avgjerd.

Skeie trur det er stor semje om prinsippa i Voss Sp, men opplyser at saka skal drøftast på gruppemøte før endeleg konklusjon.

Venstre: For tidleg

Hjå Venstre var gruppeleiaren i kommunestyret ikkje å få tak i måndag, men Torstein Gunnarson, mangeårig kommunestyremedlem og no leiar i Voss Venstre var klar i talen:

- Svaret er nei. Saka er ikkje godt nok utgreidd til at det kan gjerast vedtak om løysing alt 16. februar. Før dét kan skje, må me ha langt fleire fakta på bordet, og det trur eg alle i Voss Venstre står samla bak.

Gunnarson opplyser at saka skal opp på eit kombinert gruppe­møte og styremøte i partiet onsdag, der eit meir utfyllande vedtak vil bli fatta.

KrF: NVE må med

- Me i KrF er avgjort ikkje klare for å gjera vedtak om flaumvern 16. februar, seier gruppeleiar Arne Mosefinn. - Personleg meiner eg òg at NVE bør koma med ei tilråding eller uttale i saka fyrst av alt. Og så trur eg Voss kommune må ha staten i tale før me konkluderer. Me lyt vita langt meir om kva me kan venta av offentlege tilskot til flaumsikring på Voss enn me gjer pr i dag.

Basert på røynsler frå tidlegare, trur Mosefinn òg at det er ulike standpunkt om sjølve saka innanfor Voss KrF. - Me kjem difor til å flaumsikring oppe som sak på årsmøtet i lokalpartiet, som faktisk er dagen før kommunestyremøtet, seier han.

MDG: Meir utgreiing

Også Lillian Rogne i MDG reagerer på at ordføraren gjekk ut og flagga sitt personlege syn i avisa. - Heilt feil, sidan han er ord­førar for alle i Voss kommune.

Når det gjeld saka, meiner MDG det framleis trengst betre utgreiing av korleis det kan lagast­ flaumvern utan kraftutbygging.

- På framlegginga i kulturhuset tona Norconsult ned dei sidene av rapporten og flagga kraftutbygging. Det gjorde derimot ikkje Multiconsult, som utarbeidde den offisielle rapporten om flaumførebyggjande tiltak i Vossavassdraget. Det er ikkje utan grunn at Vossavassdraget er varig verna. Det er unikt på Vestlandet både med tanke på naturmangfald og som nasjonalt laksevassdrag, seier Rogne.

For MDG er konklusjonen så langt at flaumvern må skapast utan kraftutbygging. - Alle steinar må snuast før me går til eit så drastisk steg som å oppheva vernestatusen for Raundalselva, seier Rogne.

Frp: Ikkje problem

- For meg er det ikkje noko problem å konkludera på kommunestyremøtet 16. februar, seier Knut Kvissel i Frp. - Den delen som omhandlar bygging av kraftverk har uansett vore til kommunestyret to gonger alt, og kan me no få flaumtunell som del dette av dette prosjektet, er det storarta. For det må gjerast tiltak raskt, og tiltaka lyt koma i Raundalen, seier Kvissel, som likevel seier at han ikkje har konkludert 100 prosent om val av prosjekt i Raundalen. Bjørkekraft sitt alternativ, med kraft­tunell frå Reime til Granvin er òg ei aktuell løysing.

- For Frp sitt vedkomande vil saka bli drøfta og endeleg standpunkt teke på ope medlemsmøte i forkant av kommunestyre­møtet, seier Kvissel.

Raudt: For tidleg

- For meg verkar det tidleg med avgjerd i saka alt 16. februar, seier Daniel Mossefinn (Raudt). - Saka er så komplisert at me må vera trygge på at alle argument og konsekvensar verkeleg er på bordet når me konkluderer. Me i Raudt ser det nok heller ikkje som vårt ansvar å oppheva vernet i Raundalselva, der me i tillegg til naturverdiane også ser at mange arbeidsplassar vert truga. Før eg personleg konkluderer, vil eg i alle fall vera trygg på at her ikkje finst andre og betre løysingar for flaumvernet, seier Mossefinn, som opplyser at Voss Raudt både skal ha medlemsmøte på saka og i tillegg henta inn synspunkt frå fylkesstyret før det vert konkludert.