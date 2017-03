- Øydelegginga av Vangen: dei ansvarlege sviktar!

- Dette er eit angrep på korleis me byggjer Voss og Vangen.

Voss har eit eineståande utgangspunkt. Mange meiner me er omgjevne av kanskje verdas vakraste natur og me er i tillegg eit regionalt knutepunkt.

Dessverre har me rota det til og det er mykje som bør rettast på. Det største problemet er Vangen, som før var ein stad som blei lovprisa av tilreisande. Vangen burde og kunne framleis vore mellom dei beste lands- byane i Europa.

Politikarane, næringslivet og huseigarane har fått ein slags tradisjon for å skulda på kvarandre. Sanninga er at nesten ingen jobbar for å skapa vesentleg endring.

Alle vil ha liv på Vangen og alle forstår at folk trekkjer folk, men ingen har naudsynt mot eller forstand til å prioritera trivsel. I alle fall ikkje særleg høglydt. Ikkje om det går ut over parkeringsplassar, teknologi, flaumvern, trafikkflyt eller alt mogeleg anna.

KVALITET ELLER TAL. For tida prøver dei ansvarlege å få meir liv på Vangen gjennom å byggja fleire husvære. Nokre av prosjekta har positive sider, som til dømes forbetringa av Handelslaget. Likevel er problemet at ein i hovudsak gjer dei samme tabbane som før, om ikkje verre. Byggjeprosjekta manglar visjonar som ser utanfor eigen navle. Fleire av nybygga har arkitektur som gjer Vangen mindre attraktiv.

Dette må stansa. Me må forstå at å skapa liv dreiar seg om å skapa attraksjon. Alle byggjeprosjekt må difor bidra med positive kvalitetar for andre enn seg sjølve. Talet på husvære må alltid underordnast trivsel.

IDEOLOGI. Naturen har gitt oss det aller beste utgangspunktet. For å forstå kva som skal til for å leva opp til potensialet, må me forstå kvifor det oftast er meir liv i gamle bydelar enn i store drabantbyar.

Me må også forstå kvifor og korleis ein liten landsby som Vangen kan vera konkurransedyktig mot større byar.

Dei færraste tenkjer over at det dreiar seg om ideologi, eller planleggingsteori.

Sakens kjerne er at me er fastlåst i eit system som har gått på trynet.

Den negative utviklinga har skjedd gradvis og starta så vidt for 150 år sidan då industriali-seringa av landbruket fekk andre konsekvensar hjå oss enn i Mellom- og Sør-Europa. Klyngje- tuna våre forsvann og med innføringa av moderne byplanlegging frå midten av 1900-talet skaut den negative utviklinga fart. I dag er alle møteplassane på Voss anten forsvunne eller vesentleg øydelagde. Vangen har enda opp med å likna på mange tidlegare austblokkbyar. Det er ikkje tilfeldig, for Vangen blei utvikla under liknande påverknad som mange byar under Sovjetregimet. Dei blei også mislukka.

Dette har påverka kvardagskulturen vår. Me er gradvis blitt mindre sosiale.

Fram til no har den negative utviklinga skjedd fordi ein ikkje visste betre. I dag burde det derimot vera annleis. Det er forska og skrive bøker og det burde vera lett å gjera ting annleis.

Likevel blir mange byut- viklingsprosjekt i Noreg og på Voss framleis planlagt som om det er eit mål å ta livet av livet. Modernismen, som fekk menneskefiendtlege konse-kvensar, står framleis sterkt.

Le Corbusier, som blir rekna som grunnleggjaren av modernistisk byplanlegging og arkitektur, er framleis ein stor helt. Det er uheldig. Le Corbusier var kanskje ein kul type, men ideane hans har øydelagt livskvaliteten vår.

AVSLØRANDE DEBATTKVELD. For nokre år sidan inviterte me ein ekspert på sentrumsutvikling, ein amanuensis frå Norges Handelshøgskule, til Vangen-debatt på Tre Brør.

Handelshøgskuleeksperten hadde ikkje døme på norske tettstader eller byar som hadde greidd å konkurrera mot kjøpesenter.

På møtet la han også fram statistikk som viste at når ein by fjernar parkeringsplassane i sentrum, vil butikkane og byen døy.

Me lærte med andre ord at norsk byplanlegging er dårleg og at sjølv professorar på Handelshøgskulen misforstår statistikk når fasiten er bestemt på førehand.

Parkeringsplassane til professoren kan samanliknast med statistikk som viser at det er auka sjanse for hjartesvikt under trening. Me forstår at det kan vera rett, men me forstår samtidig at det blir feil å hevda at trening er dårleg for hjartet.

Debattkvelden blei eit døme på at mange norske byutviklingsekspertar er fastlåst. Dei greier ikkje å trakka nye spor. Difor er norske byar og bygdebyar framleis mellom dei dårlegaste i Vest-Europa.

BILISME. Poenget med biltrafikk er at me må skilja mellom godt og gale. Dei fleste er glade i bilen, men ingen vil ha trafikken gjennom hagen sin. Det samme gjeld for Vangen. Vangen må få eit kjerneområde som er tilrette- lagt for folk. Der passar ikkje bilen inn og det betyr at bilen etter kvart må vekk.

Me bør læra av arkitekt Viktor Gruen, oppfinnaren av kjøpesenterkonseptet. Bilane skulle parkerast på utsida.

Me må samtidig forstå at det er nokså naivt å stengja Vangsgata for bilar og forventa at det er nok. Arkitektur og planlegging for folk og bilar er to heilt forskjellige ting. Vangen er laga for bilbruk og difor må eit eventuelt kjerneområde tilpassast mennesket før bilen kan fjernast.

FEIL FASIT. Me har hittil stolt på at ekspertane hadde fasiten. I dag veit me at den fasiten dei brukte gav feil svar.

Den nye og oppdaterte fasiten fortel at Vangen må gjerast attraktiv for folk, ikkje bilar. Det er viktig at mange blir engasjert i debatten.

KOMFORTABELT, MEN UNATURLEG. Moderne byplanlegging har gjort livet meir komfortabelt, men mindre sosialt.

For 150 år sidan var det gjerne ti personar i kvart hushald. Husa stod oftast tett i tun eller landsbyar og dei hadde ikkje biltrafikk. Folk var ute og leika, jobba og prata i lag.

I dag er det gjennomsnittleg to personar i kvart hushald og me bur kvar for oss utan naturlege møteplassar. Små ungar må vera innandørs på grunn av trafikken og me andre er inne fordi det ikkje finst noko som lokkar oss ut.

Me lever ikkje slik me er skapt og det skuldast dårleg planlegging.

TAPTE MOGLEGHEITER. Einsemd og inaktivitet er ikkje bra for oss. Difor bør me setja i gang ein endringsprosess som bør starta med å gjera Vangen meir attraktiv.

Samtidig må me verdsetja at naturen har vore uvanleg gåvmild med oss. Me har difor bortimot 1,5 millionar turistar årleg i nærområdet. Det faktumet at dei ikkje finn vegen til Vangen betyr tapte inntekter og tapte arbeidsplassar.

Vangen kan framleis bli ein av Europas finaste landsbyar, men liknar for tida mest på ein parkeringsplass. Det er ikkje godt nok. Me har fått alt i hendene, men har greidd å rota det til.

Me bør skjerpa oss.