122 svindla Nav

HORDALAND: Nav melde i fjor 122 personar i Hordaland til politiet for trygdesvindel. Til saman hadde dei 122 svindla til seg 28 millionar kroner, det meste i form av dagpengar eller arbeidsavklaringspengar. Svært mange av dei 93 personane dette gjaldt, hadde jobba ved sida av, utan å melda dette til Nav. - Det er alvorleg når nokon misbruker velferdsgode til eiga vinning. Dei som prøver å svindla bør merkja seg at me har gode metodar for å avdekkja slike saker, uttalar avdelingsdirektør for NAV Kontroll Vest, Gerda Sirnes, i ei pressemelding frå Nav.