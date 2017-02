15 km utan Røthe

Sjur Røthe får ikkje gå 15 km klassisk i VM.

Johannes Høsflot Klæbo fekk plass på det norske laget til 15 km klassisk i ski-VM i Lahti. Stjerneskotet vert med Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug på laget onsdag. Dermed vert det ingen 15 km på Sjur Røthe i VM.

Før uttaket sa Sjur Røthe til Hordaland at han ynskte å gå, men at han rekna seg som reserve på denne distansen. Vossingen satsar på å få gå 50 km fri teknikk fellesstart sundag. Og han ligg godt an i kampen om ein plass på det norske stafettlaget fredag. Laget vert teke ut etter 15 km.