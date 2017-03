Lars Erik Skjervheim reiser heim frå VM med 15. plass på sprint og 10. plass i stafett.- VM var litt stong ut, seier Skjervheim i ein video frå skiforbundet. VM vart arrangert i italienske Piancavallo. På sprinten opna vossingen godt. Og han tok til slutt 15. plass. Slik kommentera han dette på Facebook: - Steikje så rå form i dag. Eg kom meg lett til topps som nummer to i kvartfinalen, hakk i hel på sprintmester Rottmoser. Eg forsøkte å gå forbi han på slutten, men han blokkerte meg. Nokre meter bak kom sveitsiske Yannick og austeriske Weisskopf. Sveitsaren finta oss ut med eit sjukt bra bytte og eg kom meg ut som nummer 3 like bak, utan evne til å køyra dei inn. Eg forsøkte å skøyte meg forbi Rottmoser over målstreken, men klarte ikkje å fokusera og mobilisera nok krefter sjølv om det burde gått og enda til slutt på ein 15. plass i VM. Sesongen held fram med NM i Stryn og fleire verdscuprenn.