20 bilar måtte avskilta

VOSS: Fredag hadde vegvesenet kontroll på Kvåle på Voss. 20 køyretøy var begjært avregistrert på grunn av at dei mangla forsikring, ikkje var godkjend etter periodisk køyretøykontroll, eller ikkje var omregistrert. Dette er ei lita nedgang frå tidlegare kontrollar.

Det vart skrive 4 gebyr for manglande vognkort, og ein førar vart annmeldt for for manglande førarrett. Ein semitrailer fekk bruksforbud for kjøring med bredde over 2,6 meter i eit tidsrom der dette er forbudt. Det vart brukt ANPR (Kjennemerkegjenkjenning) kombinert med at køyretøy vart vinka inn. Det vart også bruksforbud på 3 varebilar, på grunn av overlast. Dette opplyser Sjur Nesbø i Statens vegvesen.

I alt vart 2175 køyretøy frå klokka 10:30 til 17. Alle køyretøya var norske personbilar.