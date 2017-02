300.000 overnatta på Voss i fjor

Reiselivsnæringa på Voss hadde nær 300.000 over­nattingsgjester i fjor, og desse­ turistane la att kring 450 millionar kroner etter seg.

- Talet på overnattingsgjester auka med ca 9 prosent frå 2015, som også var eit toppår for reiselivet på Voss, seier Mona H. Hellesnes­, dagleg leiar for Destinasjon­ Voss.

- Eg har statistikk like attende til 2001, og i denne perioden er det berre året 2011 som kan konkurrera med fjoråret om å vera tidenes beste turistår på Voss!

Flest kinesarar

Destinasjon Voss sine tal er baserte­ på Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årsrapport, som var klar måndag denne veka. SSB har summert det totale gjestetalet på Voss til 299.476 overnattande.

- Me mangla såleis berre 524 overnattingsgjester for å passera 300.000, seier Hellesnes, som dermed reknar med at nett denne milepælen vert passert med god margin no i 2017.

- Kinesiske turistar er no største­ utanlandske nasjonalitet på Voss. Heilt dominerande på hotellstatistikken, med rundt 30.000 overnattingar, seier Hellesnes­.

- Nederlendarar er nesten like store totalt, men suverene når det gjeld hytter og camping. Der hadde me i fjor 16.500 over­nattande nederlendarar, mot berre ca 4000 tyskarar, som nest største gruppe.

Halvparten utlendingar

Hordaland presenterte i januar eit oversyn som viste at dei tre store hotella på Voss opplevde utflating i gjestetala gjennom 2016.

- For hotellnæringa totalt på Voss var det likevel klar auke, på 9,3 prosent på årsbasis, ifylgje statistikken, opplyser Hellesnes.

Med i statistikken er då totalt ti større og mindre hotell på Voss, kan ho fortelja.

- Totalt hadde desse ti hotella­ 207.000 overnattande i fjor, som var 17.600 fleire enn året før. Hotell­gjestene er delt på midten­, 50 prosent nordmenn og 50 prosent utlendingar.

Totalt auka talet på over­nattingsgjester på Voss frå 274.653 i 2015 til 299.476 i 2016, og nesten heile auken kom på den utanlandske marknaden. Talet på nordmenn auka berre med 1137 stk.

29.000,- pr vossing

At overnattingsgjestene la att 450 millionar kroner på Voss i fjor er førebels berre eit estimat, for nett denne statistikken er ikkje klar enno.

- Men me har statistikken frå 2015, der talet var 413 millionar. Og tenkjer ein seg 9 prosent oppå dette, endar me kring 450 millionar. Og plussar me deretter­ på prisstiging, kan me godt enda endå høgare, seier Hellesnes.

- Den totale verdiskapinga av turismen på Voss er likevel endå høgare. For i tala til SSB er ikkje lunsjgjester frå cruisetrafikken med, og heller ikkje alle som reiser gjennom bygda i eigen bil eller som stoggar her under togreiser. Men uansett: basert på statistikken frå 2015 legg turistane­ att pengar på Voss tilsvarande 29.000 kroner pr fastbuande vossing!