Aksjeteikninga har passert seks millionar

Kitemill AS med Thomas Hårklau og Jon Gjerde har passert minimumsgrensa på 6 millionar kroner i frisk kapital i si pågåande aksjeutviding, gjennom såkalla crowd-funding.

Målet for aksjeutvidinga var 9 mill kr, medan 6 millionar var sett som eit minimum.

- Men me er opne for teikningar til og med torsdag 22. desember, opplyser styremedlem Jon Gjerde i Kitemill AS.

«Crowdfunding»

Totalt har Kitemill no fått innpå 70 nye medeigarar, dei fleste frå vossebygda, kan Gjerde fortelja. Dét passar også heilt fint med intensjonen i den såkalla crowdfundinga, som inneber at selskapet vender seg til folk flest.

Minstesummen ein kan gå inn med i denne fasen er 4000 kroner, og svært mange av dei 70 investorane har gjort akkurat dét, får Hordaland vita.

I den andre enden av skalaen har Voss Sparebank gått inn med 1,5 million kr, Sigmund Bjørke med 1 million (gjennom selskapet Nannok AS), Arnstein Bjørke med 300.000 kr og Voss Energi med 250.000 kr.

Og ikkje minst har Jon Gjerde sjølv gått inn med 2 millionar i frisk kapital!

Snart kommersielt

Bakgrunnen for aksjeutvidinga ligg i at 2017 er året då Kitemill AS for alvor skal opp og få luft under vengjene.

- Komande haust skal selskapet levera sitt aller fyrste kommersielle anlegg, til ein kjøpar på vindfylte Lista lengst sør i Noreg, opplyser Gjerde.

Teknologien baserer seg på å skapa elektrisk kraft ved at vinden lyftar eit slags seglfly opp i lufta. Flykroppen er festa med line til ein vinsj, som igjen er tilkopla ein generator. Kvar slik eining vil ut frå noverande teknologi kunna skapa ca 75.000 kilowattimar straum årleg, nok til tre-fire einebustader. Ved å byggja fleire slike anlegg saman i heile «kitemillparkar», vil ein kunna produsera kraftmengder tilsvarande eit småkraftverk.