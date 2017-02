Alf har levd eit hundeliv i 30 år

Alf Einar Hernes frå Eidfjord la om lag 65 konkurrenter bak seg i villmarka då han vart nummer 15 i 40 mils-klassen i Femundsløpet.

Fakta | Femundsløpet Hundeløp med start og målgang på Røros. Har tre klassar: Tolvspann som køyrer 600 km, Åttespann som køyrer 400 km og seksspannklasse (junior) som køyrer 200 km. Arrangert for 28. gong 10.-14. februar. Iditarod-legende Robert Sørlie har starta alle, og er den som har vunne flest. 10 nasjonar var representerte i årets løp.

- Målet var å bli best mogleg, og taktikken var å køyra rett gjennom to sjekkpunkt utan pause. Men farten gjekk noko ned mellom Søvolden og Tolga, så den oppsette planen vart ikkje så vellukka som planlagt, seier 50 åringen etter målgang i Røros.

- Men det vart iallfall ei fin gjennomkøyring til Finnmarskløpet om vel tre veker.

Han skildrar eit utfordrande køyreterreng i Femundsløpet.

- Skogskøyring med skarpe svingar er utfordrande i svært kupert terreng. Men ingen bjørnar eller ulvar vart observerte. Berre reinsdyr. Men hundane kjende dessverre ikkje lukta av dei, for då kjem dei seg opp på eit høgare gir, seier mannen frå Eidfjord.

Samspelet med hundane. Det alle utøvarar av sporten er einige om, er at det mest fasinerende er samspelet mellom dyr og menneske ute i naturen med vêrvariasjonar som går frå minus 50 grader til sørpeføre. Og frå full storm, der ein må grava seg ned med bikkjene i ly, til magisk fullmånelys om natta. Så møter ein strålande soloppgangar med hallusinasjoner, i mangel på søvn.

- Eg har vel opplevd minus 40. Når det gjeld søvn vart det to timer på Tolga, på dei to og det halve døgera løpet varte. Ein duppar av og til av og bråvaknar. Det er farleg å ramla av sleden og sjå hundane berre forsvinna i det blå. Då er det krise, seier Hernes.

Mentalt tøft. Vel 1166 hundar er med frå start i Femundsløpet, fordelt på 180 hundespann. Både start og målgang er på Røros, og løypa går gjennom åtte kommunar i Sør-Trøndelag og Hedmark.

Det vart sagt at den mentale biten i sporten er den som er viktigast.

- Ein må vera temmeleg sterk psykisk i alle utfordringane, og det er ikkje alle som taklar dette, seier Hernes, som nyttar Hardangervidda som treningsarena. 5000-6000 kilometer står han på sleden i løpet av vinteren.

Hernes har 21 hundar i heimen i kennelen «Hardanger Husky». Han har heile 30 års erfaring som hundekøyrar, og satsar på eit lukkeleg hundeliv i mange, mange år framover.

Stor TV2-satsing. Seks timer kvar dag har TV2 sendt frå Femundløpet.

- Me satsar på å bringa hundekøyring på TV eitt hakk opp, med full dekning, opplyser TV2 sin redaksjonsleiar Åse Tynning.

- Me har helikopterfilming frå lufta, og kjendiskokk Wenche Andersen er på plass og lagar viltmat fra Røros-regionen. Vêrsjefen vår er Eli Kari Gjengedal, som har levert vêr- og føreforhold på sjekkpunkta til køyrarane. Og me satsar meir neste år, seier Tynning.

TV2 har også «live-tracking» på nettsida si, der ein til ei kvar tid kan fylgja med på kvar dei ulike humdespanna finst i terrenget.

Hernes er glad for at fjernsynskanalen brukar såpass mykje ressursar på løpet.

- Ein merkar at det er eit mykje større opplegg no, så det blir positiv reklame for hundesporten, seier han.