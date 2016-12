Amina (13) teikna til dronninga

Amina Al-Mimi (13) er prinsessa heime i huset på Evanger, og får til det meste­ ho vil. No har ho teikna til sjølvaste kongeparet.

- Eg vart SÅ glad då eg såg biletet­ mitt i boka. Eg elska det, seier Amina Al-Mimi (13) frå Evanger og smiler breitt.

Dette året har kong Harald og dronning Sonja feira at dei har vore konge og dronning i 25 år. I desember i fjor laga alle ungane på Evanger skule fine måleri av kongeparet, som dei sende til Slottet. No har 19 av måleria frå Evanger kome på trykk i ei bok om kongen og dronninga­, som heiter «Alt for Norge». Amina sitt måleri av dronninga­ har fått ei heilside.

- Læraren min sa at biletet var heilt fantastisk, seier ho stolt.

AMINA ELLER DRONNINGA? Måleriet syner ei dame med mørkt hår, krune og blå kjole. Men er dette eigent­leg dronninga?

- Eg trur nok at Amina eigentleg har måla seg sjølv som prinsesse. Eller kva? seier mamma Bridget Penny og smiler.

Amina nikkar og ler. Av og til skulle ho ynskja at ho var ei ekte prinsesse.

- Prinsesser brukar å dansa ballett. Og eg elskar også å dansa, seier ho.

FLEIRE STRENGER. Amina har Downs syndrom, og lærer ting litt tregare enn andre born. Det har likevel ikkje sett noko stoppar for 13-åringen, som har ei lang liste med fritidsaktivitetar. Amina styrar­ alltid på med noko, heile dagen lang.

FELESPELAR: Amina underheld familien med jolesangar på fiolin i melsdagane. Veslesyster Zouzou (5) vil helst spela spel.

- Eg spelar fiolin, eg går på tae­kwondo, eg dansar, eg syng..., seier ho.

Ho tek fram fiolinen frå kassa, og stiller seg opp på golvet. Melodiane­ frå «Glade jol» spreier seg ut i stova. Av og til treffer ho to strenger på ein gong.

- Oi! Det høyrdest litt rart ut, seier ho når ho er ferdig.

- Eg må visst øva litt til på den.

ELSKAR SCENA. Amina legg frå seg fela. No vil ho dansa! «All I Want For Christmas» kjem ut av høg­talarane på mobilen, og Amina sprett rundt i stova. Småsyskena Hamza (10), Younes (8) og Zouzou (5) er publikum. Ho ristar på kroppen og veivar med armane.

- Amina elskar å stå på scena. Og ho finst ikkje sjenert, seier Bridget.

Mona Nordaas, som døydde på Evanger i sommar, var støttekontakten til Amina. På minneseremonien for Mona gjekk Amina på scena og song ABBA-songen «Mamma Mia» av full hals.

- Det er det ikkje alle som hadde tort, trur eg. Men eg veit at Mona hadde elska det, seier mora.

SPARKAR FRÅ SEG. Då Amina byrja på Taekwondo for eitt år sidan, var det ikkje alle som var heilt sikre på korleis det skulle gå. Kom ho til å klara like mykje som dei andre borna?

ELSKAR Å SKRIVA: Amina skriv lange tekstar i boka si kvar einaste dag. I dagboken kallar ho seg sjølv for «Violetta».

No har Amina nett gradert seg til grønt belte i kampsporten, og har imponert både trenarar og familien.

- Då ho graderte seg fekk ho varm og rørande ros frå den koreanske grandmasteren. Han sa at han eigentleg hadde vore usikker på om ho kom til å klara det då ho byrja med kvitt belte. Og det at ho no har fått grønt belte, tykte han var heilt utruleg, seier Bridget.

FORFATTARSPIRE. Sjølv om Amina er så flink til å teikna at ho har kome med i boka til sjølvaste konge­paret, er det noko ho likar endå meir.

- Det kjekkaste eg veit er å skriva. Eg skriv heile dagen, seier ho.

I toppen av kvar side har ho signert med namnet «Violetta». Det er namnet ho likar å bruka om seg sjølv no for tida.

- For det meste skriv eg dagbok, men også litt historier. Alt er på engelsk­, seier ho.

KAN KLARA ALT. Mamma Bridget tykkjer det er viktig å visa fram at dei som har Downs syndrom kan få til akkurat like mykje som andre ungar.

- Mange tenkjer kanskje at Amina ikkje får til så mykje, men det stemmer ikkje. Så lenge ho får moglegheita til det, så kan ho visst få til nesten kva som helst. Ein må jo berre prøva, og sjå korleis det går! Det einaste ein treng er litt meir tid og tolmod enn andre.