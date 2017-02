Ap ynskjer flaumsenking utan kraftutbygging

Ein flaumsenkande tunell frå Lønavatnet, via Bjørke, til Granvinsfjorden. Men utan kraftverk i Raundalselva. Dette er no Voss Ap sin plan A for flaumvern på Vangen.

Voss Ap ynskjer i tillegg ein flaumdempande tunell ut frå Evangervatnet, til Bolstadfjorden, for å sikra flaumvernet på Evanger.

Forslaget vart spela inn av Klaus Skjeldal (Ap) då formannskapet drøfta flaumdempande tiltak i Vossavassdraget torsdag. Framlegget føreset vidare at NVE no må hyrast inn for gjennomgang og kvalitetssikring av dei mest aktuelle tiltaka.

Grøne sertifikat ute

Også frå Senterpartiet vart det understreka at det er flaumvernet som no lyt få all fokus framover. - Saka dreiar seg om flaumsikring, ikkje om kraftutbygging, understreka Anita Jordalen i debatten. Partifelle Sigbjørn Hauge, som også er varaordførar, var i tillegg klar på at grøne sertifikat ikkje skulle vera noko argument i saka. - For dei rekk me uansett ikkje borti, sa han. Både Jordalen og Hauge var likevel klare på at her må koma tiltak i vassdraget ovanfor Vangsvatnet, tiltak som sender vatn bort frå vassdraget. I tillegg lyt det koma flaumtunell ut or Evangervatnet.

For partia SV, Venstre og Dei Grøne syntest mykje av dette å vera vakker musikk. For alle dei har kraftutbygging i Raundalen vore ein raud klut gjennom heile debatten om flaumsikring. Men også dei tre etterlyste meir fakta på bordet før endeleg avgjerd, og gjorde klart at NVE no må med i det vidare arbeidet.

For Høgre sitt vedkomande gjorde Iril Schau Johansen klart at partiet skal ha eit ope møte på flaumsaka måndag, før endeleg konklusjon vart trekt. Ho spela likevel inn eit forslag om at kommunen burde søkja om støtte til strakstiltak som plastring, mudring og flaumvollar uavhengig av kva langsiktige tiltak som vart valde.

Kraftverk siste utveg

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb understreka likevel at Ap ikkje har endeleg konkludert i saka.

- Akkurat som hjå dei andre partia, vil debatten halda fram like til kommunestyremøtet 16. februar, gjorde han klart.

I uttalen som fylgjer saka til kommunestyret, vert det òg kunngjort at tanken om kraftutbygging ikkje er endeleg parkert. Men, vert det uttrykt:

- For Voss kommune er kraftutbygging med tilhøyrande konsesjonssøknad siste utveg. Voss kommune meiner at det må etablerast eit nasjonalt fond for klimatilpassing som kan hjelpa kommunar som får store utfordringar grunna dei klimaendringane me står overfor. Eit slikt fond kan både sikra oss mot skadeflaum og at me sikrar vernet til dei verna vassdraga, heiter det i uttalen, som no er Ap si tilråding i saka.

- Kraftverk i Raundalselva får heller vera vårt siste kort, trumfkortet i saka, sa Ringkjøb då framlegget var presentert.

- Feil strategi å visa fram korta alt no, repliserte Arnfinn Gjerdåker (SV). - Og kortet du siktar til er vel slett ikkje trumf, men Svarteper, la han til.