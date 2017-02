Arna-Stanghelle i NTP, men Stanghelle-Voss ikkje med

E16 mellom Arna-Stanghelle er inne i NTP og fullfinansiert i den komande NTP, men Stanghelle-Voss er det enno ikkje funne plass til.

- Det blir lenge å køyra på farlege vegar. Eg må sova litt på dette, seier ein skuffa ordførar på Voss, Hans-Erik Ringkjøb.

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte tysdag etetrmiddag samferdslenyhende frå Nasjonal Transportplan (NTP) for fleire prosjekt i Hordaland.

Strekninga Stanghelle-Voss blei ikkje nemnd.

IKKJE HEILT NØGDE: Einar Larsen (t.v.), styreleiar i Vossaløysinga, og ordførar Hans-Erik Ringkjøb var litt avdempa etter statsministeren sin presentasjon.

Prioriterer Arna-Stanghelle

Statsministeren fortalde at frå Arna til Stanghelle er vegen fullfinanseirt. På jernbana på samme strekninga er 7,5 miliardar av 11 på plass.

K5-alternativet skal, når det er heilt ferdig, korta ned køyretida mellom Bergen og Voss til 32 minutt for tog og 46 minutt for bil. Trasear for bilveg og jernbane skal vera parallelle, i stor grad gjennom lange tunnelar. Totalt er prosjektet kostnadsrekna til 33,4 milliardar kroner.

I førre transportplan var strekninga mellom Arna og Stanghelle ikkje inne i planen. Det er den no.

Venstre-nestleiar Terje Breivik var med statsministeren, saman med Helge Andre Njåstad (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF).

- No er den fyrste viktige milepælen på plass. Arna-Stanghelle er inne i transportplanen, seierBreivik.

- Kva med Stanghelle-Voss?

- Den strekninga er ikkje prioritert i denne planen, seier Breivik vidare.

Solberg vil ikkje seia om det framleis er K5-alternativet som ligg til grunn for planlegginga av veg og bane mellom Stanghelle og Voss.

- Det har me ikkje teke stilling til enno. No er det viktig å gjennomføra dette fyrst.

STILTE STERKT: Terje Breivik (f.v.), Helge André Njaastad, Erna Solberg og Knut Arild Hareide på Arna stasjon.

Ho synst er ein bra plan.

- Det er ein god start på ei veldig viktig og dyr storinvestering, seier statsministeren.

ALTERNATIV: Slik kan ruta for E16 og Vossebanen bli, om K5-alternativet skulle bli gjennomført.

Skuffa over oppstartstida

Vidar Scheie i Vossaløysinga, ordførar på Voss og ordførar i Vaksdal er ikkje nøgde, nokon av dei. Dei hadde håpa på oppstart av Arna-Stanghelle i 2021. No ser det ut til å bli 2024.

- Eg er glad for at det har plass i NTP, men hadde håpa det skulle vera ferdig i 2025-26. No vert det vel ikkje ferdig før i 2035, seier Ringkjøb.

- Det er tydeleg at politikarane ikkje prioriterer like høgt som Statens Vegvesen og Bane Nord, seier Scheie.

Einar Larsen, styreleiar i Vossaløysinga, er litt forundra.

- Det er gledeleg at alt er inne, men at oppstarten skulle verta så sein, hadde eg ikkje trudd.