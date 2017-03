«Bergenstoget plyndret inat»

Stumfilmen «Bergentoget plyndret inat» frå 1928 vert vist i samfunnshuset på Finse 14. mai, er planen til Arne-Kristian Glück-Teigland og Thorleif Thorleifson. Pianist Jørgen Larsson vil samtidig setja musikk til filmen under framsyninga. Romanen med same namn som filmen vart skriven av Jonatan Jerv (i realiteten Nordahl Grieg og Nils Lie) og er rekna som den fyrste påskekrimmen i landet. Filmen som nokre år seinare vart laga, samla over 100.000 nordmenn på kinoane. Finse er rette staden for ei framsyning, sidan handlinga er lagt til Bergensbanen og mange av scenane er spela inn på Finse. Arrangørane søkjer Ulvik herad om 15.000 kroner i støtte til den spesielle framsyninga.