Bil stolen frå parkeringsplass

I løpet av helga vart ein pick-up av typen Nissan King Cab stolen frå parkeringsplassen utanfor Evanger stasjon.

- Bilen hadde stått der sidan fredag. Men då eigaren kom for å henta bilen sin sundag morgon, var han vekke, opplyser Hans Eirik Thue hjå Vest politidistrikt sin operasjonssentral.

Bilen har registreringsnummer KB14946. På same staden oppdaga eigaren av pick-upen at ein Volvo hadde fått knust bakruta, og at anleget mest sannsynleg var stole frå bilen. Politiet ber om tips i saka.