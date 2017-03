Biletet av Tia vart februarvinnar

Vinnaren av vinterfotokonkurransen for februar vart Jan Birger Flatabø frå Voss.

Biletet er teken av hunden hans Tia i Bømoen.

- Me var på ein vanleg trimtur. Eg plar å ta med meg kamera, prøva og testa litt. Me leikte oss litt også knipsa eg nokre bilete, fortel Flatabø.

Å ta foto er ein hobby han driv med på fritida.

- Det vert meir fotografering ute nå når det nærmar seg vår og sommar, seier han.

Takk skal du ha

Me tak­kar for alle bi­drag som har vor­te sendt oss dei siste månadene. Vinterfoto-konkurransen gjaldt for månadene desember, januar og februar, og er no avslutta.

Me håpar likevel dykk vil halda fram med å senda oss bilete!

Du kan lasta opp biletet ditt her.