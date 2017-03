Brutrafikk over prognosen

33.500 køyretøy vart registrert over Hardangerbrua i februar, ifylgje tal frå bruselskapet. Det er ein auke på vel 1100 bilar frå same månad i fjor, eller 5,6 prosent. Summen tilseier også at trafikken er litt over prognosen som har vore utarbeidd. I gjennomsnitt passerte 1196 køyretøy over fjorden kvart døger. Einar Lutro i bruselskapet har også sett på trafikken for Rv 7 Hardangervidda og Rv 52 Hemsedal i februar, der Hemsedal auka med 5,6 prosent og Hardangervidda med heile 26,7 prosent frå i fjor. Lutro tek det som eit teikn på at trafikantane vel vidda, når det er farbart der.