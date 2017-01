Då Stein bytte fiber fekk han ei rekning på 9000 kr

Over femti fiberkundar på Voss har fått krav frå Telenor om betaling av «brot-gebyr» på 9000 kroner, etter at dei nytta angreretten til å oppheva fiberavtale med Canal Digital. Voss Fiber har engasjert advokat.

Stein Oddvar Hanto, er ein av mange på Voss som vart kontakta av Canal Digital i fjor haust, i samband med den store fibersatsinga deira på Voss.

- Ein kveld kom ein seljar frå Canal Digital på døra. Dei skulle byggja ut fiber og spørsmålet var om eg ville vera med. Då teikna eg avtale om fiberleveranse med dei. Same kvelden fekk me vitjing av Voss Fiber, som var ute i same ærendet, og sidan eg likar å støtta lokale tenester og lokalt næringsliv, så valde eg å byta til deira tenester, fortel Hanto.

- Angreskjema vart fylt ut og seljaren frå Voss Fiber tok det med seg. Han skulle senda det inn, og det var all grunn til å stola på han. Ettermiddagen etter fekk me Canal Digital på døra att. Då hadde dei revidert tilbodet, men eg var ikkje heime då, så dei fekk beskjed om heller å koma att. Så gjekk det nokre dagar, før eg fekk telefon frå Canal Digital. Eg tolka det slik at dei då hadde motteke angreskjema frå meg. Seljaren bad meg likevel tenkja over saka. Eg sa framleis nei, og at eg ville kjøpa lokale tenester, fortel Hanto.

LITE OPPLYSNING: Etter det Hordaland forstår er fakturaen sendt for brot på avtale om utbygging av fiber, og årsaka skal vera at angreskjema er for seint sendt inn til Telenor.

«Avtale om utb.»

- Etter dette trudde eg at saka var ute av verda, men like før jol fekk eg faktura frå Telenor med eit krav på 9059 kroner for «brot på avtale om utb.». Det stod berre det. «Utb.» veit eg ikkje kva er, men tyder truleg «utbygging», men uansett så tenkte eg at dette tok til å verta temmeleg uryddig.

- Kva gjorde du då?

- Eg kontakta Voss Fiber og bad dei ordna opp i saka. Dei bad meg senda over fakturaen. Om det er slik at dei har sendt skjemaet for seint inn, så er det jo uheldig, men strengt tatt deira problem. No er det kopla inn ein advokat som skal ordna opp i dette, og eg er ikkje så uroleg for situasjonen. Men eg må seia at eg er skuffa over Canal Digital, som ikkje er så enkle å verta klok på i denne saka. Dersom det er slik at angreskjemaet mitt er kome for seint inn i høve til angrefristen, korleis kan det då ha seg at dei visste at eg ville over til Voss Fiber? Kvifor ringja meg og be meg tenkja over saka, om dei ikkje har fått melding om at eg angrar meg? Det er jo ganske underleg, seier Stein Oddvar Hanto.

Fleire hundre bytte selskap

Fleire kundar teikna avtale med Canal Digital, men valde seinare å gå over til Voss Fiber då dei kom på banen med liknande tilbod.

For å verta fri avtalen med Canal Digital vederlagsfritt, kunne dei nytta seg av norsk lov og angreretten, men det måtte då gjerast innan to veker etter inngåinga av avtale.

Dersom dei valde å bryta avtalen seinare enn fjorten dagar etter avtale var inngått, ville det koma eit brotgebyr frå Telenor.

Voss Fiber gav tilbod om å hjelpa kundar som ville over frå Canal Digital til Voss Fiber, der Voss Fiber tok jobben med å senda inn eit angreskjema for kundane, der angreretten vart gjort gjeldande. Over seks hundre kundar skal ha nytta seg av dette tilbodet.

- Alle står fritt til å angra

No har over femti av desse kundane likevel fått krav frå Telenor om å betala eit brotgebyr på 9000 kroner, og etter det Hordaland forstår er grunnen at angreskjema har blitt sendt inn for seint.

Sals- og kundedirektør Vest i Telenor, Minh-Huy Tran, skriv i ein e-post til Hordaland at han ikkje kan kommentera dei enkelte sakene, men han kommenterer saka generelt.

- Alle kundar står fritt til å angra på bestillinga si, jamfør angrerettlova. Alle saker er manuelt handsama hjå oss. Kundar som har teke imot brotgebyr, og som likevel meiner dette er feil, kan kontakta vår kundeservice direkte. Me kan ikkje drøfta person- eller kundesaker via ein tredjepart utan skriftleg samtykke frå kunden. Døme på når brotgebyr vert sendt er når angreskjema er sendt eller motteke lenge etter angrefrist.

Tran opplyser at Telenor held fram fibersatsinga på Voss, og at dei no jobbar med planlegging og prosjektering av utbygginga.

- Me skal ordna opp

Kundar som har fått brotgebyr finn det urimeleg, då dei rekna med alt var i orden. Voss Fiber på si side seier at dei har sendt inn angreskjema for kundane, at dette er gjort innan fristen og at dei kan dokumentera dette.

- Ja, me kan dokumentera alt, både på e-post og som rekommandert post. Det kan sjølvsagt ha skjedd at eitt og anna skjema ved uhell kan ha blitt ekspedert for seint, og det tek me sjølvsagt det fulle ansvar for, seier dagleg leiar i Voss Fiber, Johannes Rongve.

- Treng kundar som de har sagt de skal senda inn angreskjema for, vera urolege for fakturaen på 9000 kroner no?

- Nei. Til sjuande og sist skal me ordna opp, om det skulle koma til betaling. Men me har hyrt inn ein jurist til å hjelpa kundane og til å hjelpa oss med å få ordna opp, seier Rongve.

Krev kravet sletta

Hordaland kjenner til at advokaten er Marianne Jordalen, og ho stadfestar overfor avisa at problemstillinga i denne saka er at kundar som har nytta seg av angreretten, likevel vert kravd gebyr for å bryta ein avtale. Ho stadfestar også at ho i brevet til Telenor krev at Telenor slettar kravet.

Voss Fiber har varsla kundane sine på Voss om at dei skal ta kontakt dersom dei får det aktuelle gebyrkravet.

Telenor: - Me må halda oss til avtalane

Tormod Sandstø er informasjonssjef Telenor Norge AS. Han seier at dei ikkje kommenterer enkeltsaker. Han kommenterer likevel saka kring brotgebyra som er komne til vossingane.

- Fyrst av alt, Telenor er både stolte og glade for satsinga på fiber på Voss - som vil gje eit kraftigare og meir stabilt nett inn til bygda, framtidsretta TV-løysing, høg hastigheit og betre mobildekking.

- Det er viktig for oss å seia at me er avhengige av nøgde kundar, og at me difor er svært opptekne av å gje god og tydeleg informasjon om produkta og tenestene våre. Det betyr til dømes at når nokon tingar noko frå oss, legg me ved eit angreskjema der det står naudsynt informasjon, og adresse som kunden skal senda til, og kva fristar som gjeld. Me gjer dette for å kunna gjera det enkelt for kundane, og det vert sjeldan problem når kunden sjølv nyttar dette og tek dialogen med oss, seier Sandsø.

Vurdert kvar enkeltsak

Han seier også at Telenor meiner at fakturaene som er komne i samband med avlyste avtalar, er korrekte.

- Me handsamar kvart kundeforhold individuelt, og me har også i desse tilfella frå Voss gjort vurdering av kvar enkelt sak. Me held oss til den enkelte kunden me har ein avtale med. Me er fleksible og løysingsorienterte. Til dømes ved fristar, tek me alltid høgd for mogleg forseinka postgang og liknande. Likevel er me nøydde til å halda oss til dei avtalane me har, og det betyr at brotgebyr kan koma når angreskjema er sendt eller motteke lenge etter angrefristen, om det er sendt til feil mottakar og ikkje til adressa som står oppgjeve i angreskjemaet, viss det er sendt til ei ukjent Telenor e-postadresse som ikkje er i bruk, eller at det ikkje er korrekt utfylt til dømes med feil namn, feil adresse, manglar signatur, og liknande, skriv Sandstø.