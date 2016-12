Damene var ute etter øl

Tone og Silje Traa synest det er stas å handla øl med sitt eige etternamn - i nyopna ølbutikk på Vangen.

- Kjempekult. Og så stilige flasker, seier Tone og Silje Traa der dei har plukka med seg nokre flasker av Voss Fellesbryggeri sitt Traa-øl frå hyllene i «3Brør Leskebutikk».

- Me visste ikkje om denne butikken. Det er eit artig tiltak, seier Halvar Traa. Familien Traa bur i Oslo, men er heime i pappa si heimbygd for jolefeiring.

Halvar Traa er syskenbarn til Kari Traa, som ølet er oppkalla etter.

Tre Brør

Det er gjengen bak Tre Brør Kafe som står bak butikken i Vangsgata 43.

- Det står så mange tomme lokale på Vangen, så me ynskte å hjelpa til, og å finna på noko moro, fortel Anders Aarseth Fretheim medan han tappar øl frå Voss Bryggeri på ei stor flaske.

Butikken opna torsdag kl. 16.05. Og Fretheim er nøgd med talet på kundar som er innom butikken.

- Det ser ut som om folk likar butikken, seier han.

Lokal mat

Det er eit godt stykke tid igjen til butikken har utvalet Fretheim ynskjer. No er det øl frå Voss, Bergen, Fedje og Flåm i hyllene. Men fleire bryggeri skal inn i vareutvalet. Og tanken er at det skal kom mykje anna enn berre øl i butikken.

- No rakk me å opna før jol - slik at me får vist oss fram. Men me ynskjer å vera mykje meir enn ein ølbutikk. Me kjem til å plassera inn nokre frysar og diskar her, og så skal me ta kontakt med produsentar av lokal mat. Målet er at me skal tilby kundane mykje god og lokal mat og drikke, seier Fretheim. Han seier det er naturleg å jobba vidare med leverandørane Tre Brør Kafe nyttar.

- Det skjer mykje spennande på på matfronten lokalt. Me kan godt tenkja oss å tilby kundane våre kjøtvarer frå til dømes Voss Gardsslakteri og Tveite gard, og gjerne ost frå Ostegarden og Myrdal.