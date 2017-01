Daniel beit tennene saman

Både Osterøy og Stord prøvde seg, men vart sjanselause mot vossagutane under Parkstafetten.

Sundag arrangerte Voss IL Parkstafetten i Voss ski- og tursenter, med godt over 200 påmelde. Utøvarane gjekk i stafettlag på tre og tre, med både klassisk- og skøyteetappar.

JUBEL: Ingrid Konstanse Finne, Julie Tronerud Kvelvane og Synne Ophaug Røthe vann fyrsteplass i klasse jenter 11-12 år.

Kniving mot Osterøy

Eitt av vossalaga som tok siger, var Fredrik Galaaen Røthe (15), Håvard Nilsen Fosse (13) og Daniel Dugstad (15) frå Voss IL. Men dei måtte verkeleg kjempa for fyrsteplassen i klasse gutar 13-16 år. Fredrik kniva mot Osterøy gjennom heile fyrste etappe, og under andre etappe fekk Stord eit svært forsprang. Då Daniel veksla med Håvard for å gå siste etappe, hadde han ein stor jobb framføre seg.

- Eg visste at eg berre måtte gå på, og gje alt eg hadde, seier han.

Då utøvarane frå siste etappe kom inn att på stadion, var spenninga stor. Var det Voss, Osterøy eller Stord som låg i tet? Til slutt kunne lagkameratane sleppa jubelen laus då dei såg den spraglete, oransje drakta til Daniel gjennom tåka. Med stor luke bak til andremann, var sigeren sikra.

- Det var utruleg spennande. Men me hadde trua på at Daniel skulle klara det. Planen i dag var å vinna, seier Fredrik.

- Eg gjorde jobben

Etter målgang kollapsar både andre-, tredje- og fjerdemann inn i målområdet. Men Daniel står på beina. Han ser nesten ikkje sliten ut, ein gong.

- Jau då, eg er det, altså, seier han og ler.

- Men det gjekk veldig bra i dag. Eg tok inn luka raskt, og gjorde det eg skulle. Me visste at Osterøy var ein favoritt i dag, så det var veldig bra at me slo både dei og Stord, seier han.

Alle dei tre gutane var også med på Viljarrennet dagen før, der dei skaffa seg gode plasseringar på sprinten.

- Derfor var det ekstra kjekt å vinna i dag. Ei perfekt avslutning på ei fin skihelg, seier Fredrik.

- Eg nektar å gje meg!

Ingrid Konstanse Finne (12), Synne Ophaug Røthe (11) og Julie Tronerud Kvelvane (10), Voss IL, hadde også noko å jubla over på sundagen. Då Julie kom i mål etter siste etappe med god luke bak til nestemann, var fyrsteplassen i jenter 11-12 år i boks.

- Det var veldig kjekt. Men tungt, seier Julie medan ho prøver å få att pusten i målområdet.

Den tyngste delen av stafetten er den siste bakken før dei kjem inn att på stadion, fortel jentene. Då må dei henta fram det siste av ekstra krefter, både fysisk og mentalt.

- Eg tenkjer at eg skal vinna, seier Ingrid.

- Eg tenkjer ikkje i det heile teke. Berre bit tennene saman, seier Synne.

- For meg handlar det om å ikkje gje seg. Eg berre nektar å gjera det! Og når eg ser målstreken, får eg masse ekstra energi, seier Julie.

Saman om sigeren

Det er fyrste gongen jentene er på lag, og det viste seg å vera ein vinnarkombinasjon. Stafett er noko av det kjekkaste dei veit om i langrennssporten, fortel dei.

- Det er ekstra kjekt å vinna når du kan dela det med nokon andre, seier Synne.

- Ja, og om ein tapar, så er det ikkje like leit. Då kan ein trøysta kvarandre. Me er liksom saman om det, seier Julie.