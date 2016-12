Dødsulukker, ras og omdømmekrise

Dei fire fyrste månadene av 2016 baud på glad­nyhende som innflytting på nye skular på Gjernes og Palmafossen. Men periden vart også prega av tre dødsulukker og dramatiske hendingar.

JANUAR

2016 fekk ein pangstart med nyttårsbarn kl. 00.29 - Jan Henryk­ Maiiszenski - fødd av polske foreldre busette i Skule­stadmo. Nyttårsfeiringa sette også fyr på Ulvik med ein ikkje ufarleg grasbrann.

Voss kommune måtte krypa til korset og inngå forlik med ei kvinne som hadde vorte avskjediga­ frå jobben sin i Voss kommune. Kvinna gjekk til søksmål mot kommunen, og etter éin dag i retten fekk kvinna jobben tilbake, erstatning på 135.000 kroner og ei orsaking frå Voss kommune overrekt av rådmann Einar Hauge. Voss formannskap gjorde seinare i månaden i vedtaks form klart at Voss kommune sitt omdøme er svekt som fylgje av fleire saker. Dei gav rådmann Einar Hauge ordre om å betra omdømet.

Voss kulturhus feira fem års drift. Ved Amfi vart rånarane ei heit sak. Politiet greip inn mot sladding og spinning på vegane. Voss Røde Kors Hjelpekorps berga skårfast lam i vinterkulde på Langedalen. Mona Hellesnes vert tilsett som dagleg leiar i Destinasjon­ Voss.

Sju personbilar og eitt vogntog er involvert i massekollisjon på E16 ved Geitle, mellom Bulken og Evanger. Vigdis Nielsen sin film «Kampen om fjordane» kjem og vekkjer ny debatt om mastebygginga i Hardanger.

HUSBRANN: Eit eldre ektepar kom seg velberga ut med hjelp av naboen Egil Selvåg under den nattlege brannen i Gamle Bordalsvegen i februar. FOTO: INGERID JORDAL

Kaldt vêr, minus 20, gav skeiseis­ på Vangsvatnet. Statistikkar viser at Eksingedalen får stadig meir vinterregn i staden for snø. Sjur Røthe tok 6. plass i Tour de Ski, medan Leiren Laks frå Stamnes sin grava regnbogeaure gjekk heilt til topps i Det Norske Måltid i Stavanger.

100 flyktningar kom til Ulvik rett før jol - i januar reiste dei vidare, mot ei uviss framtid.

NYE GJERNES SKULE: Bordalen og Gjernes skular vert slått saman, og flytter inn i ny skule på Gjernes tidleg i mars. FOTO: INGERID JORDAL

FEBRUAR

Eit bustadhus i Gamle Bordalsvegen på Voss tek fyr og får store skadar. Til alt hell kjem det eldre ekteparet som budde i huset seg velberga ut med hjelp av naboen Egil Selvåg. Ein 45-åring frå Voss misser livet i ei trafikkulukke i Bogatunnelen i Vaksdal. Mannen som valdtok ei kvinne i Brynagjelet i 2014, vert dømt til seks års fengsel.

I Granvin må brannmannskap gje akutthjelp til pasientar etter reduksjon i ambulansetenesta. I eitt tilfelle døyr pasienten. Situasjonen er krevjande. Det oppstår krav om at nattambulanse må tilbake til Granvin, men ingenting vert endra.

Ein stor moglegstudie i kjølvatnet av K5-planane skisserer at det kan busetjast 35.000 nye innbyggjarar langs Bergensbanen i Voss og Vaksdal kommunar. Nye Vangen kan få 25.000 nye, dei resterande er fordelte på store stasjonsbyar på Evanger­, Bolstad, Dale, Stanghelle og Vaksdal.

Myrkdalen Hotel overtek trona som største hotellet på Voss, ifylgje gjestetal og omsetning.

Voss, Vik og Aurland inngår inten­sjonsavtale om samanslåing, men begge sognekommunane vender seinare tommelen ned. Eidfjord seier nei til intensjonsavtale om samanslåing med Granvin, Ulvik og Ullensvang, og samanslåingsprosessen i Hardanger stoppar opp.

STERKE I TRUA: - Me har prøvt å bevisa at Han finst gjennom heile livet. No burde folk verkeleg forstå, seier Ole Bernhard Halvorsen (86) og kona Beate Anna Alden Halvorsen (71). Mannen fekk ein stein på nesten 100 kilo i fanget i ras på Stamnes laurdag 12. mars. FOTO: VIDAR HERRE

Sjur Røthe tek sylv i NM under 30 km med skibyte, Vebjørn Turtveit kjem på 13. plass. Nora Lødøen vinn dobbelt, Georg Hernes éin siger, under noregscup i free­style kulekøyring i Myrkdalen.

Oppheimsheisen - eldste stolheisen i landet - vert sett i drift att etter å ha stått i ro dei siste sesongane. Kjell Erik Ruud kjøper bankbygget på Utne, og gjer det om til eit kunstnarsentrum.

INNFLYTTING I nyrefeltet: Inger Kvarekvål og mannen Olav Lydvo var mellom dei fyrste som flytta inn i husværa som vart innflytte i mars. FOTO: INGERID JORDAL

MARS

I månaden si fyrste utgåve kunne me lesa at bordølene hadde innteke nye Gjernes skule. Under mottoet «bra åleine, best i lag» samla dei 123 elevane seg i den nybygde storstova på Gjernesflaten, etter eit mellombels felles­opphald på Bordalen. - Eg er både stolt og rørt, uttala rektor Oddvar Skjefstad til Hordaland.

Kiwi Palmafossen er stadig den klart største matvarebutikken på Voss, fekk me vita denne månaden.. 8. mars var det atter demonstrasjonstog på Voss, som markering av kvinnedagen, etter fleire år utan. Hovudparolane var: valdtektsmottak på Voss, mjukare innvandringspolitikk og kortare arbeidsdagar.

Heile påsken fall innanfor mars månad i år, og den store hendinga her lokalt var som normalt Vossa Jazz. Til denne 43. utgåva av jazzfestivalen var det Nils Økland som hadde fått æra av å levera tingingsverket, «Glødetrådar», som vart ei sterk oppleving for ein tettpakka Vossasal. Festivalen sin mest omtala konsert var likevel avbestillingsverket «Ras», signert Finn Erix, og med Finn Tokvam i hovudrolla­. - Jazz er berre statsfinansiert betrevitarmusikk, kunne han mellom anna fortelja.

SKREDULUKKE: Benjamin Hjort omkom i ei renne i Jonadalen i Gudvangen. FOTO: ARNE VEUM

Og meir musikk: I påskeveka sette Inge Trøen definitiv krok på døra hjå Playcom, og Vossebygda sin siste platebutikk var historie. Og akkurat som månaden starta med skuleopning, slutta han på same vis. 29. mars var det Palmafossen sin tur, og der kunne heile 170 elevar feira opninga med pølse og kake. - Eg er stolt, litt spent og mest av alt veldig glad, uttala rektor Kristin Takvam Rekve.

HOLVEN: På kvelden 27. april rasar riksveg 13 ut ved Granvinsvatnet. To gravemaskiner forsvinn i vatnet, og vart fyrst henta opp att ved joletider. FOTO: JOHANNES HOLVEN

APRIL

Månaden starta trist. Alf Jansen, kulturpersonlegdom og lektor ved Voss gymnas, omkom i ei fallulukke ved Strandavegen på månaden sin aller fyrste dag. Og lagnaden er ulik: for skiskyttar Thomas Fenne vart denne fyrste­ aprildagen karrieretopp så langt. Gullmedalje på sprinten under NM på Dombås, framfor både Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen.

Midt i april kunne me melda at ei kvinne på Voss hadde vunne 19,2 mill kr i Eurojackpot. Statoil­-stasjonen på Vangen hadde selt vinnarloddet, fekk me vita, dama sjølv ynskte å vera anonym. I same avis kunne me fylgja Inger Kvarekvål og Olav Lydvo i flyttesjauen, då dei vart nybyggjarar på Nyre med panoramautsikt frå øvste etasje. Totalt­ 17 leilegheiter på Nyre vart innflytte i mars.

Mot slutten av månaden skjedde endå ei tragisk ulukke. Frikøyraren, kajakkpadlaren, læraren og fotografen Benjamin Hjort omkom i ei snøskredulukke i Aurland 24. april. Hjort var på skitur saman med to kameratar i ei renne i Jonadalen ved Gudvangen då han vart teken av eit skred som løyste seg ut over han.

På tampen av april vart det elles klart at meieriet på Voss atter var truga av nedlegging. Ein fersk rapport frå Tine konkluderte med at heile 70 mill kr kunne sparast om avdelinga på Voss (pluss anten Ørsta eller Hardanger) vart avvikla. I siste avisa for april kunne me melda at to kommunelegar på Voss hadde sagt opp stillingane sine, Rønnaug Een og Ranveig Møen Thorseth. - Me har opplevd utfrysing og motarbeiding frå kommuneleiinga si side, heitte det mellom anna i grunn­gjevinga.

27. april rasa riksveg 13 ut ved Holven i Granvin. Vegen vart stengt ein periode, før det vart laga ny, provisorisk veg forbi rasstaden som framleis er løysinga i det me går ut av 2016.