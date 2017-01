Den glade vandrar

I fjor bestemte Synnøve Bjørgum (25) seg for å dra på eventyr. Om halvanna veke vender ho nasen frå politikken til Jotunheimen, før ho skal gå Noreg på langs.

7. februar er Synnøve Bjørgum klar for å jobba som hovmeister på Eidsbugarden hotell i to månader. Det vert hennar tredje sesong på hotellet i Jotunheimen.

- Å jobba der er veldig fint. Det høyrest kanskje rart ut, men eg tykkjer det er kjekt å servera. Eg er veldig glad i organisasjonsarbeid­, og det kan nesten minna litt om det, seier ho med eit stort smil.

Hovudårsaka til at Synnøve vel å jobba i Jotunheimen, er likevel at ho likar seg så godt til fjells. Ho er eit ekte friluftsmenneske, og har heilt sidan ho var lita alltid trivst best ute.

- Det er definitivt arva. Gleda av å vera ute og gleda av å vera aktiv, fortel Synnøve­.

FJELLHEIMEN. Om det så er på tur i fjella, på besøk til familien si hytte ved Storavatnet, tur til stølen langt inne på Bordalen eller på ridetur med folkehøgskuleklassen sin i Hardanger. Natur­entusiasten Synnøve elskar å vera på tur.

- Sjølv om Bordalen er eit av favorittområda mine, så har eg ein trong til å oppdaga nye plassar. Eg likar å utforska nye fjellområde, fortel ho.

SNØ: Synnøve på tur over Rondevatnet i nydeleg vêr.

Det er den norske fjellheimen ho likar aller best. Og turar der ho får utfordra seg sjølv litt. Til dømes høgdeskrekken.

- I Jotunheimen er det mange spisse tindar, og eg har fått vera med på fleire guida turar der me er sikra heile vegen. Men sjølv om ein er sikra, så hender det jo at ein synst det er litt skummelt. Det set seg veldig i minnet når eg klarar å klatra opp og kopla ut skrekken. Meistring er ein stor faktor for at det skal vera moro på tur, seier Synnøve.

FRI OG FRANK. På jobb i Jotunheimen vert det sjølvsagt nok av moglegheiter til å komma seg ut i fjella.

- Eg har byrja å verta litt kjent i fjellheimen der, seier Synnøve.

I fjor på denne tida var livet svært hektisk, og på toget heim frå eit lands­styremøte i Senterungdommen byrja eg å tenkja tilbake på tida der eg hadde tid til å vera på tur.

- Då tenkte eg mellom anna tilbake på då eg for snart tre år sidan kryssa Hardangervidda­ åleine. Det er faktisk det kjekkaste eg har gjort i heile mitt liv. No når eg er så ung, fri og frank, så er det berre å satsa, seier Synnøve.

I BUNADEN: Mamma Eli til venstre, med fjordingen Maja og Synnøve. Biletet er teke i høve Eli sin 50-årsdag og Synnøve sin 18-årsdag.

Ho meiner naturen i Noreg er så flott at ei vandring gjennom landet må vera noko av det vakraste som finst og ei oppleving for livet.

- Det er ein sjanse eg føler eg ikkje kan la gå frå meg!

For å førebu seg til turen har ho trent uthald og gått mykje med tung sekk.

- Dei to siste vekene har det heller ikkje vorte så mykje jobbing i barne­hagen på Bulken, slik at eg har fått planlagt skikkeleg. Eg har lagt opp heile ruta, og satsar på å gå i snitt mellom 15 og 20 kilometer om dagen. Eg har fokus på å kosa meg, og meiner slike turar gjev ein eit anna perspektiv, seier Synnøve.

ALLE KAN. Sjølv om ho kryssa Hardangervidda åleine, skal ho ikkje gå heilt åleine frå nord til sør. Ho får låna Grønlandshunden Black Diamond av ei venninne­, og han skal vera med heile turen. Pappa Stig Ove Bjørgum vert med den fyrste månaden frå Nordkapp til Kautokeino, før ho skal gå omkring 15 dagar åleine. Etter desse dagane skal ho gå med ei venninne heilt til Lindesnes.

- Dei fleste gjer dette på fire månader, men eg tenkjer at for det fyrste har eg lyst til å kosa meg heile vegen. For det andre er det ikkje sikkert at kroppen min hadde klart å gjera turen så kjapt, seier ho.

SAMAN PÅ TUR: Synnøve med grønlandshunden Black Diamond som skal vera med henne på tur når ho skal gå Noreg på langs.

Difor sikrar ho seg litt ved å ta turen over fem og ein halv månad.

- Eg har lyst til å visa at ein ikkje må vera toppidrettsutøvar for å reisa på lange turar eller fylgja draumane sine. Ein må tenkja litt på korleis ein kan tilpassa turen til seg sjølv, slik at ein får gjennomført. Det håpar eg at andre kan bli inspirert av, seier Synnøve engasjert.

GLAD I DYR. I tillegg til naturen, har alltid­ dyr vore ein stor lidenskap for ho.

- I tenåra fekk eg utspring for den interessa ved å driva med hest. Me rei mykje på tur.

I heile tenåringstida hadde Synnøve hesten Maja på lån. Det var då Maja døydde at ho byrja gå meir på tur. Ho måtte finna noko anna å driva med.

I dag eig Synnøve og mamma Eli den finske lapphunden Falk, som har fått kjælenamnet Boffen, men han er berre fem månader gammal og for liten til å vera med på langtur endå. Gjennom åra har det vore pappa Stig Ove Synnøve har vore på flest helgeturar med, og det var på mange måtar han som også fekk henne interessert i politikk.

- Pappa ein viktig person for at eg vart med i politikken. Han har ikkje vore aktiv i politikken mens eg var gammal nok til å vera engasjert, men me har alltid diskutert politikk og samfunnsspørsmål heime, noko som har gjort at eg har blitt glad i å diskutera og interessert i politikk.

PÅ TUR: Heilt sidan dei var små, har friluftsliv vore ein del av oppveksten. Her er Synnøve saman med broren Olav på tur veg til hytta. - Gleda av å vera ute er definitivt arva, meiner Synnøve. Alle foto: PRIVAT

TILFELDIG. Synnøve har alltid tenkt at politikk kunne vera noko for henne. Då ho byrja på barnehagelærarutdanninga i Sogndal, vart ho tilfeldigvis med på landsmøte i «Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet­», som er student­organisasjonen til Utdannings­forbundet.

- Fordi eg ville ha gratis hotellopphald, ler ho, og legg til:

- Men der vart eg verkeleg biten av basillen når det gjaldt det å stå på talarstolen, ytra meiningar, det demokratiske fellesskapet, at ein stemmer over ting og tek resultatet som det vert, å skapa meiningar­ og jobba for det ein brenn for, fortel Synnøve.

Etter det vart ho landsstyrerepresentant og valt inn i arbeidsutvalet sentralt, men trakk seg etter kvart ut fordi ho ville engasjera seg i partipolitikk. Synnøve­ ville jobba med meir enn «berre» utdanningspolitikk.

- Det er så mykje meir verda treng. I partipolitikk fekk eg snakka om alt, alle dei sakene eg brenn for utanom utdanningspolitikk.

KLIMA OG MILJØ. Det er klimapolitikk ho brenn mest for.

- Har me ikkje vêret i orden, har me ingenting­. Dersom vêret i verda skal skapa tidenes største flyktningstraum og at svære jordbruksareal ikkje vil høva til å dyrka mat meir, så vil me få store problem. Eg er til dømes også veldig glad i snøen, og vil at me skal ha snø på Voss for alltid. Men eg tenkjer aller mest på korleis verdsbiletet endrar seg dersom me ikkje gjer noko. Eg meiner at forskinga me sit på om at klima­endringane er menneskeskapte, er noko me må ta på alvor. Med tanke på kva konsekvensar det har å ikkje ta dei på alvor, meiner eg at det er ein sjanse me ikkje kan ta, seier Synnøve, som ikkje legg skjul på at ho vert provosert av folk som meiner det er tull.

BLID SOM FÅ: - Eg trur folk ser meg som ein positiv person, seier Synnøve.

- Dei meiningane må ein sjølvsagt få lov til å ha, men eg lyg dersom eg seier at eg ikkje vert litt provosert. Det er ein innmari stor sak. Og som dei seier, vår tids største utfordring!

Sjølv om ho kan verta provosert, står Synnøve i all hovudsak fram som blid og positiv.

- Eg har fått høyra at eg kanskje er litt meir positiv enn snittet, seier ho og ler.

Synnøve er også oppteken av miljø­politikk, distriktspolitikk og sosialpolitikk. Det passar ho godt å sitja i kommunen sitt Utval for levekår, i tillegg til kommunestyret. Ho trekk fram fleire lokalpolitikarar som ho vert inspirert av.

- Stein Helge Mandelid beundrar eg fordi at han leiar levekårsutvalet med stø hand, på ein demokratisk måte og med eit sterkt nyansert syn. Med han som leiar er det lettare å vera fersk medlem i levekårsutvalet. Arnfinn Gjerdåker beundrar eg fordi han er gruppeleiar for eit lite parti innanfor posisjonen, og likevel står han alltid opp for det han meiner. Eg har aldri sett teikn til at han har godteke hestehandlar. Dette beundrar eg! seier Synnøve, som også trekkjer­ fram det store engasjementet til Anita Jordalen og Arne Gilbakken.

- Dei er alltid gode å spørja dersom ein lurer på noko, seier ho.

STARTA LOKALLAG. I nasjonalpolitikken er ho mellom anna oppteken av fornuftig­ ressursforvaltning. Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen er dei to store heltane. Det var til dømes Lundteigen sitt syn på klimapolitikk som var med på å stadfesta for Synnøve at ho var kome til rett parti.

- Eg må innrømma at eg vurderte Miljø­partiet Dei Grøne då eg skulle velja meg eit parti. Det var ikkje sjølvsagt at eg skulle vera med i Senterpartiet sjølv om pappa var det. Så eg reiste på sommar­leiarar i både Grønn ungdom og Senterungdommen for å finna ut kvar eg høyrde heime, fortel 25-åringen.

Då ho kom heim frå leir, var Synnøve veldig sikker på at Senterpartiet var det rette for henne. Fyrst starta ho lokallag i Elverum då ho studerte friluftsliv der, før ho flytta vidare til Bergen for å ta fordjuping i berekraftig utvikling. I 2015 starta ho lokallag på Voss, og ho har hatt fleire andre verv før ho vart folkevald. Jobben som ringjevikar hjå Bulken barnehage likar ho veldig godt, men på spørsmål om framtidig stilling som barnehagelærar, fortel Synnøve at marknaden for nye barnehagelærarar generelt er ganske metta på Voss. Så korleis framtida ser ut er det berre tida som vil visa.

ENGASJERT. 25-åringen veit at ho alltid vil engasjera seg, men har per i dag ikkje landa på om det vert partipolitisk heile livet.

- Politikken var noko som fann meg, på ein måte. Det høyrest litt klisje ut, fordi eg har lyst til å jobba for at verda skal verta ein betre plass. Eg håpar at når stemma mi er med, så dreg det i retning av berekraftig utvikling og fornuftig forvaltning. Men eg har ikkje heilt bestemt meg for om det er det å vera i partipolitikk eller interesseorganisasjonar som er det store for meg. Nett no er friluftslivet litt viktigare, så kan det vera eg har funne meir roa etter turen, fortel ho.

No ventar altså permisjon og Noreg på langs.

- Politikken forsvinn ikkje. Så lenge folk vil ha meg i posisjonar, så ser eg for meg å ta imot. Men å gå Noreg på langs og bruka mine unge år i fjellheimen, det kjem ikkje tilbake, avsluttar Synnøve Bjørgum.