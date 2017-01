Dette gjekk pengane til

GRANVIN: Hardanger og Voss museum har brukt 10,5 millionar kroner på ei rekkje store og små vedlikehaldsarbeid og prosjekt i 2016.

I stor grad har eigne tilsette vore involverte i arbeidet, både til å leia arbeida, som handverkarar, og for å dokumentera arbeidet.

? På Agatunet: nytt kjøkken i publikumskafeen, måling av fasadar på fleire av husa, ny vegtilkomst til tunet, omlegging av eit helletak. Innleigde frå målar­meister Meusburger, og frå H. Kvestad AS.

? Husmannsplassen Skare­bakken er bygd opp att på museumsområdet­ på Utne. Ei stove frå før 1850, med løe og kjellar er sett opp att. Utført av H. Kvestad AS, med fleire.

? Skulen frå Djønno, i museumstunet på Utne. Lekkasjar i kjellaren vart utbetra ved drenering ute og ny betongsåle inne. Varmekablar og ny tropp. Utført av Høyer Odda AS og Lofthus Bygg AS.

? Skifabrikk-bustaden, Utne. Totalrenovering av bad og kjøkken. Reparasjonar på taket. Samson Kjoberg AS, AS Rutle VVS, H. Kvestad AS.

? Innkjøp av never til taktekking, Utne. Tre tonn never levert av Alvdal Skurlag.

? Utbetring av fuktproblem, drenering på Skredhaugen på Lofthus. Norconsult Odda, Røynstrand AS.

? Bustadhus på Skredhaugen, vask av fasade og tak. Meus­burger AS.

? Nytt nevertak på Seksestova, Skredhaugen. Steinar Mølster, Nedrevåg AS og eigne handverkarar.

? Bu museum, restaurering av tømrastover, nytt torvtak/nevertak, utvendig restaurering. Målararbeid av Meusburger, anna arbeid ved eigne handverkarar.

? Mølstertunet, sprinkling av to husgrupper. Grøfting og nytt teknisk rom. Tverberg AS, Voss Varme og Bad, Ingeniørfirma Tore Eide AS, Vangen Elektriske.

? Nesheimstunet, nytt brannalarmsystem. Vangen Elektriske.

? Oppheim gamle prestegard, nytt brannalarmsystem. Vangen Elektriske.

? Kvernhus, Granvin bygdemuseum. Kurs i lafting i samarbeid med bygningsvernsenteret på Voss. Innleigde tradisjonshandverkarar, i tillegg H. Kvestad­ AS.

? Borgstova, Kvam. Om­fattande restaurering og ut­skifting av tak og vindauge. Eigne handverkarar i samarbeid med Tru På Tre, Arna blikk, Steinar Mølster, Blikkenslagar Flotve, Tjosås maskin, tre tyske vandrarsveinar, dokumentasjon av filmskapar Silje Ensby.

? Møbelverkstad Storeteigen, Kvam. Skifta tak, drenering. Thor Inge Haltvik AS og eigne handverkarar.

? Ingebrigt Vik-museet. Vedlike­hald av vindauge. Thor Inge Haltvik AS og eigne handverkarar.

Kvar hamna krisemilliardane?

Oljekrise. Permitteringar og oppseiingar har råka Sør- og Vestlandet hardt. Kvar vart det av dei nesten fem milliardane i den statlege tiltakspakka? Klassekampen og 14 lokalaviser har samarbeidd om å spora opp midlane som er betalt ut for å skaffa jobbar til dei som treng det. Hordaland ser nærare på kva tilskotet til Hardanger og Voss museum har vorte brukt til, og korleis arbeidsløysetala i Granvin har ført til ny farge på omsorgsbustadene i Mælandshagen. Les om dette også på www.krisepakke.no.