Dieseltjuvar på ferde

Laurdag i 21.30-tida vart ein person som såg ut til å stela diesel teken på fersk gjerning av drivstoffeigaren sjølv. Han såg spor frå fleire folk som hadde stukke frå den aktuelle staden på Bolstad. Politiet involverte seg og har arrestert ein person i saka. - Han er også sikta for promillekøyring og mistenkt for forsøk på dieseltjuveri, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt, som legg til at dei mistenkjer at fleire har vore involvert i hendinga.