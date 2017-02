Difor feirar me samefolkets dag på Voss

Anne Karin Hellesøy (54) pynter seg i kofte og joiker med elevane på Palmafossen skule.

- Samisk kultur er ein berikelse for heile nasjonen, seier Anne Karin Hellesøy. Ho er opphavleg frå Bodø, har budd 21 år i Finnmark, og er no busett på Voss.

Elevane lærer joik

Ho jobbar som lærar på Palmafossen skule, der dei kvart år markerer dagen i dag, 6. februar. Elevane lærer litt om dei 8 årstider, samisk joik og salme, enkle frasar og det samiske alfabetet.

- Kvifor skal me markera Samefolkets dag?

- Me har eit urfolk i Noreg som er ein berikelse for heile nasjonen. Eg tykkjer det er viktig at nasjonen synleggjer dette. Både samisk språk, kultur og næring er spesiell, og i år er det 100-årsmarkering for den fyrste samiske samlinga, i 1917 i Trondheim. Dagen i dag handlar om å sjå attende, og samstundes sjå framover.

Språkmangfald

- Korleis står det til med samisk språk, kultur, og næring i 2017?

- No bur eg så langt unna Sàpmi (sameland) at eg ikkje eigentleg kan svara godt på kultur og næring. Men det er klart at ordningar for til dømes språkopplæring er det vorte betre. Mitt yngste born fekk undervisning i samisk via nettet då han var elev på Skulestadmoen og Vangen.

Nynorsk og samisk

Anne Karin meiner at samiske språket står overfor same utfordring som nynorsk, i og med at det er ein minoritet som brukar det.

- Nokre meiner visst at det er «vanskeleg» å laga lærebøker noko anna enn bokmål. Eg meiner det er ein rikdom å ha fleire språk. Og jo fleire språk du har, jo lettare kjem eit tredje, og fjerde.

Flaggdag

I tillegg til språket meiner Anne Karin at samisk musikk og spesielt reindrifta er unike berarar av ein kultur.

- Dette meiner eg er rett å gjera synleg for heile Noreg. 6. februar er offisiell flaggdag i Noreg. Her på Voss er det ikkje noko samisk miljø, men min feiring er å ta på meg kofta og markera dagen saman med elevane på skulen.

Les om markeringa i tysdagsutgåva av Hordaland!