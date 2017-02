Ein sirkel is i skeisebygda Voss

På 1960-talet var det internasjonale løp på Vangsvatnet.

61,0 på 500 meter og 2.22,80 på 1000 meter står oppført som dei fyrste uoffisielle verdsrekordane på distansane, ifylgje Norges Skøyte­forbund sine lister. Med den tida vann Peder S. Ullestad 500 meter og Størk Størksen Midtun 1000 meteren­ på Vangsvatnet 16. mars 1884. Tidene frå løpet var dei fyrste­ som vart innrapporterte etter at meter­målinga tok til i hurtigløp. Tidlegare var målinga yards og alen. I ettertid vart begge tidene ståande som uoffisielle verdsrekordar, men forbundet trudde lenge det var snakk om Vangsisen ved Hamar. I Hordaland sitt arkiv er det resultat frå løpet, og premiane til løparane som var rundt 15 år var tobakkspung, snusdåse i sylv og barbersett.

KUNSTLØP: Anne Karin Dehle var populær på Idrottsplassen i 1961. Og det var alltid kunstløp samstundes med hurtigløpstemna. FOTO: HERHEIM FOTO

3x3 hurra

Ivar Ballangrud var den store nasjonale helten etter at han i 1936 hadde vunne tre OL-gull i Garmisch-­Partenkirchen, og då han for fyrste gong skulle gå løp på Vestlandet året etter, var det stor stas. Det vart sett opp ekstratog frå Bergen til løpet som Voss skeiselag arrangerte på Voss Idrottsplass i februar 1937. Laget vart skipa året før, og stemnet­ var det fyrste store skeiseløpet på Voss.

Sundagen var det 2500 tilskodarar som heia på Ivar Ballangrud.

- So kom Ivar Ballangrud, meisteren­ frå alle dei store renni fjor. Kattemjukt og lett gjekk han rundt bana. Serleg måtte ein undra seg yver korleis han tok svingane og fekk farten upp der. I staden for 500 meter gjekk Ballangrud 1000 meter åleine, so folk skulde få meir for pengane, stod det i Hordaland 24.2 1937.

VANGSVATNET 1963: Frå midten av 50-talet til midten av 60-talet var det jamleg store stemner på Voss. FOTO: HERHEIM FOTO

Kunstløp

Ballangrud vann 1500 meter på 2.24,1 laurdagen. Sundagen gjekk han 1000 meter på 1.33,2 og vann 3000 meter på 5.09,5. Kunst­løpar Anne Mari Sæther frå Oslo SK hadde oppvising mellom løpa.

- Ho tok seg strålande ut og spara ikkje på kreftene. Her var det mjukleik, rytme og stil, skreiv Hordaland.

Løpet var også Vestlandsmeisterskap, og det var haugesundaren Torleiv­ Gård som tok tittelen.

- Til slutt heldt Finn Larsen, Bergen­ kringkastar sin sportsmedarbeidar, ein eldfull tale for austlandslauparane og serleg for Ivar Ballangrud, som han ynskte måtte vinna mange gullmedaljor heretter og. Han slutta med eit 3x3 for Ballangrud­, ifylgje Hordaland.

Og skeisestemnet vart avslutta med æresrunde for vestlands­meisteren Gård saman med OL-helten Ballangrud.

«Krunprins Olav»

Knut Kupperen Johannesen vann i alt åtte NM gull. Sin fyrste tittel tok han på Voss i 1955. Bergen og Krohnsminde var NM-arrangør, og fyrste dagen gjekk som planlagt. Men mildvêr i byen mellom dei sju fjella gjorde at andre dagen av meisterskapen måtte skipast til ein annan stad. På fem timars varsel vart andre dagen av meister­skapen flytta til Voss. Per Ødegård leia etter fyrste dag framfor Roald Aas og med Knut Kuppern Johannesen på 3. plass.

- Krunprins Olav kom med nattoget­ til Voss sundag morgon. Før toget skulde gå vidare var det ikkje avgjort kvar stemna skulde vera; men dei kom likevel til at det var rettast å setja vogni hans av her, og ein deputasjon med ord­førar Hjelle i brodden møtte opp og helsa han velkomen til Vossebygdi. På skeisebana vart han helsa velkomen av formannen i hovudnemndi i Bergen, Finn L. B. Larsen, som fekk alle med på eit leve Krunprisen.

Nesten 8000 tilskodarar møtte opp på Idrottsplassen på Voss. - Heia, Hjallis, ropte vossingane på 1500 meteren. Legenda fall dagen før og var ute av tittelkampen. Men han tok 3. plass på 1500 meteren. Knut Johannesen vart nummer to og Roald Aas vann på 2.22.4. Før 10.000 meter var det ope kven som ville vinna. Men 21 år gamle Johannesen vann med tida 17.37,3 - nesten eit halvt minutt raskare enn nummer to, Roald Aas, og over minuttet betre tid enn leiaren frå dag éin, Per Ødegård som hamna langt nede på lista på avslutningsdistansen. Slik fekk Knut Kupperen Johannsen laurbærkransen og sin fyrste tittel. Sylv til Aas og bronse til Ødegård.

43,4

Utover på slutten av femtitalet og fyrste halvdelen av sekstitalet var det årlege store stemne - med norsk og internasjonal toppdel­taking. Og vossingane strøymde til, anten løparane­ samlast til dyst på Idrottsplassen eller på ein vakkert brøytt bane - med kritkvite snøkantar, på Vangsen­ nedom Fleischer's. Den gamle norske storsprintaren Alv Gjestvang har framleis banerekorden på 500 meter, som han sette under storstemnet i 1963: 43,4.

Ivar B. og snabelskeisene

At interessa for isaktivitet er stor også i nyare tid, gav den fyrste og einaste Vossameisterskapen i moderne­ tid prov på. Årstalet var 1996, Voss Skeiselag hadde gjenoppstått og stod som arrangør, i samarbeid med Ørnar, og både løparar og publikum­ stilte i store mengder. I så store mengder at ein skal vera glad isen var tjukk: rundt 1000 menneske var samla på isen i det praktfulle vintervêret sundag 4. februar. Bortimot 180 av desse deltok i meisterskapen - i alle klassar. Frå dei yngste, som masa seg fram 100 meter, til aldrande stilløparar av begge kjønn som gjennomførte 500 meteren med fart og eleganse.

Ingen kunne måla seg med evigunge Brynjulf Måkestad frå Tørvikbygd. Karen som er rykande fersk norsk veteranmeister på 500 og 1000 meter, gjekk inn til 45,7. Ein annan evigung entusiast er Ivar B. Løne, som på sine godt fastreima snabelskeiser gleid inn til staselege 1.29,3 på 400 meter. Sigrun Arnøy Seim, Johanna Vidnes Brandseth, Øystein Måkestad, Per Kristian Ødegaard og Hilmar Mandelid vart vossameistrar i sine respektive årsklassar.

Ettersom vossameisterskapen ikkje har vorte arrangert sidan, er dei dermed også regjerande vossameistrar.