Eit spontant reisebrev frå Sinai

- Når me er heime att skal det såast egyptiske frø i norsk jord.

Me rusla langs ei støvete­ gate i Dahab på Sinai, kikka på geiter som beita i boset, beduinungar som sprang berrføtte etter laus­hundar, og funderte på det rolege­ livet på Sinai samanlikna med kaoset i Kairo.

I sidesynet dukka skiltet Back to Nature opp på ein heller uinteressant butikkfront. Den strake lina me hadde gått vart broten, og magnetisk gjekk me mot butikken under skiltet som lokka med sine lovnadar om å kome tilbake til naturen. Lite ante me då om korleis me på kvelden skulle filosofera rundt kor stor forskjell dei uplanlagde og minste grepa i ein dag kan endra totalt både dagen og kunnskapen ein sit att med.

DÅ ME STEIG INN i butikken, vart me straks positive og nøgde. Her var det hyller fylt med krydder­ frå Egypt og landa i kring. Det var oljer, nøtter, urter, honning, og plakatar med fokus på ein sunn livsstil og omsyn til kva drivstoff me let den utrulege kroppen vår gå på. Men, det var neste hyllevegg som verkeleg tok merksemda mi.

Lokale produsentar av salvar med bivoks og helseurter hadde fått to heile vegger, og merkenamnet Back to Nature synte seg å vera ein lokal hudpleie­produsent i Dahab. Eg undersøkte produkt etter produkt, og kjente gleda over å sjå at her i Egypt, i naturmedisinen si vogge, hadde eg etter kvart dumpa borti fleire stolte produsentar av urte- og bivoksbaserte hudpleieprodukt. No også her, i Dahab på Sinai. Eg ville testa nokre krukker, og etter ein lang gjennomgang av alle dei flotte, handlaga varene bestemte eg meg for eit utval, la dei på disken, skrytte av butikk og produkt til mannen i kassa, og betalte. Me skulle vidare, undersøkja resten av byen og var på sett og vis ferdige i denne butikken, godt nøgde.

MEN, HISTORIA endra seg. Eg kom til å leggja til at eg også er oppteken av helse, av kva me puttar i kroppen, og som dei, kva me smør kroppen sitt største organ, huda, inn med. Eg fortalte at eg også er produsent av naturprodukt for kropp og helse, har bier og mengder med ville urter. Mannen lyste opp, og eg våga ta fram nokre av mine eigne produkt frå veska, og den gjensidige interessa og entusiasmen var etablert. Han ringte umiddelbart produsenten, som tilfeldig var i gata rett utanfor, og dagen vart totalt endra.

Ny kunnskap kom til oss, me vart kjende med nye interessante­ menneske, perspektivet var auka, og kreativitet og glede vart delt mellom norske og egyptiske smil og samtalar. Alt på grunn av eit spontant innfall om å gå inn i ein butikk, og endå eit spontant tilfelle av kommunikasjon. Seint på kvelden, med augo festa på ein raud måne som steig opp over Saudi Arabia sine fjell i horisonten, då var det takksemd for spontaniteten og undring over kva dei uplanlagde innfall fører med seg som dominerte samtalen.

HASHEM, MANNEN BAK Back to Nature, er utdanna apotekar, og har ei sterk interesse for urter, helse, og i tillegg dei lange historiske linene med natur­medisin i Egypt. Dette landet er så mangfaldig på alle vis, også når det gjeld Egypt sin rikdom i urter og ville medisinvekstar. Hashem brukar urter frå mellom anna Sinai og St. Catherine, området ved foten av «Moses-fjellet», der fleire grupper av beduinar sidan byrjinga av 2000-talet har vore med på eit større prosjekt for å redda ville medisin­urter frå utrydding, og i tillegg systematisera dyrking og sal for å betra den lokale økonomien. Ei suksesshistorie!

Det er lagt ned mykje arbeid, mellom anna ei kartlegging med eit enormt urteleksikon som resultat og dokumentasjon. Sjefen for prosjektet blir berre kalla the Desert Doctor, då han har utømelege kunnskapar om bruken av verknadene av urtene. Dr Ahmed Saleh, ørkendoktoren, seier at det er kartlagt nær 500 ulike ville medisinurter berre på Sinai, og enno er det mange som ikkje er oppdaga. Fleire artar har vore, og er i fare for utrydding, her i den rå og barske naturen med dei harde føresetnadene. Saleh lytta difor nøye til gamle beduinar som fortel om fjerntliggande stader der det tidlegare har vakse urter.

Ahmed Saleh og hans tilsette drog til desse stadene i ørkenen, leita opp gamle dungar med geite­møk, tok dei attende til landsbyen, vatna dei, og raskt tok det til å spira. Møkahaugane var ofte opp mot 60 år gamle, men frø kan liggja i dvale i jord og møk i 100 år, og treng berre tilført vatn for å skapa nytt liv. Beduinar som tidlegare var låst til ein svært ustabil økonomi, har også fått eit nytt liv med urtedyrking og honningproduksjon. Nær 100 beduinhagar er no fylte med medisinplantar, i kasser inni drivhus med mørke tak for å skåna urter frå ustabilt vêr og sikra føreseieleg avling og kvalitet.

URTER HAR OGSÅ spela ei særs stor rolle i eldgamal egyptisk historie. Her snakkar me om faraoar, egyptiske dynasti og naturmedisinen si vogge. Det er funne store mengder dokumentasjon på urtene sin plass i faraoane sitt rike i måleri i gravkammer, men også nedskrive i papyrusrullar.

Det mest kjente plante-­papyrus-leksikonet er Ebers papyrus som er ein over 20 meter lang papyrusrull fullteikna med urtekunnskap og dokumentasjon av urter og deira medisinske verknader. Ein av dei oppdaga papyrusrullane vert framleis nytta som oppslagsverk i moderne­ medisin.

Egyptarane visste også om dei helande kreftene i honning, og alt frå Egypt sitt fyrste dynasti, som vert datert tilbake til 3100 år før vår tidsrekning starta, altså meir enn 5000 år sidan, er det funne hieroglyfar som dokumenterer dette. Det var områda i sør-Egypt som var størst når det gjaldt birøkt, og ein farao vart til og med kalla Biekongen. Egypt­arane nytta honning og urter som mellom anna naturleg antibiotika, for hudlidingar, augesjukdomar, mot infeksjonar, svulstar, som hjarte- og levermedisin og i tillegg for ubalansar kjenslemessig og mentalt.

MI STERKE OVERTYDING og indre drivkraft om at naturen skjenkjer oss det me treng for eit sterkt og godt liv, dersom me vel å verdsetja han og setja oss inn i verda hans, er styrkt og stadfesta.

Det å bli kjend med fleire egyptiske produsentar, læra meir om landet sitt urtemangfald og ikkje minst få audmjukt kjenna den lange lina av historie og kraft i det eg sjølv driv med i det kalde nord, tilfører ein egypthistorikar og gründar nye dimensjonar av verdi.

Når me er heime att skal det såast egyptiske frø i norsk jord, og eg vonar dei vil spira og veksa slik eg kjenner det alt gjer i meg etter spontane nye kjennskap og kunnskapar.