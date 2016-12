Ekstremvêret Urd på veg

Voss Energi melder at ein bør vera budd på straumbrot.

Meterologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Vestlandet grunna store mengder nedbør frå sundag ettermiddag.

Periodevis sterk storm

Ekstremvêret har fått namnet «Urd» og det er meld kraftig vind og vindkast. Ifylgje Metrologisk institutt kan ein frå sundag ettermiddag til måndag kveld venta lokalt 70-100 mm nedbør.

Måndag ettermiddag er det venta auke til vestleg full og periodevis sterk storm med vindkast på 35-45 m/s innover land. Tidleg på kvelden er denne dreiende nordvest, og minkende seint om kvelden.

Kan verta straumbrot

Voss Energi har no sendt ut varsling om ekstremvêret. Dei melder at ein bør vera budd på straumbrot, og oppmodar om å ha til dømes lommelykt, stearinljos, ved og gass tilgjengeleg og klart.

Vanskelege køyretilhøve

Ekstremvêret gjev og vanskelege køyretilhøve. Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt grunna uvêret, og vert ikkje opna i dag. Statens vegvesen vil gjera ei ny vurdering måndag klokka 12. På vegvesenet sine sider kan ein få oppdaterte trafikkmeldingar.

Metrologisk institutt melder at det måndag og natt til tysdag ventast vanskelege køyretilhøve i fjellet i Sør-Noreg. Dette skyldast kraftig vind, snø og snøfokk, i samband med ekstremvêret Urd.

Auka skredfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om auka skredfare desse dagane.

- Opp mot 1 meter nysnø i fjellet kombinert med kraftig vind, vil føra til stor snøskredfare i fjellet på Vestlandet, sier vaktleier Odd-Arne Mikkelsen i NVE.

- Snøskredvarslingen oppmodar folk å vera svært forsiktige i fjellet, i dårlig vêr utan sikt er det lett å rota seg borti bratt og skredfarleg terreng. Hold dykk unna utløpsområder for snøskred. Skal man derimot ut i snøen, så oppmodast skikøyring i skog med terreng under 30 grader og ikkje er i utløpsområde for snøskred ovenfra, seier Mikkelsen.